三餸一湯｜意大利菜湯+麻醬椰菜卷+紅莓鷹嘴豆小米沙律+芒果布甸

你正在為減肥瘦身及體重管理而努力嗎？夏日炎炎，較低熱量、富含營養及消暑解悶的簡單食譜可助你在減肥路上更有生活樂趣。意大利雜菜湯、麻醬椰菜卷、紅莓鷹嘴豆小米沙律、芒果布甸，四道美味菜式食味無窮，清清涼涼沁人心脾。



意大利雜菜湯

意大利雜菜湯，和意大利麵一樣是經典的意國菜。常見的配料通常由任何季節當造的新鮮蔬菜熬煮成濃湯，包括洋蔥、西芹、紅蘿蔔、豆類、番茄和香草。湯頭盡收蔬菜、豆子及香草的精華，味道非常濃郁鮮甜。夏天中如果太熱致沒有胃口，以雜菜湯作為「瘦身湯」代替正餐，足以回味無窮。

意大利雜菜湯（黃寶瑩攝）

健康小貼士：

牛油豆（利馬豆）是一種低脂肪的蛋白質來源，是肉類和雞肉等蛋白質食物的健康替代品。100克牛油豆約提供21.46克蛋白質，佔每日建議蛋白質攝取量約四成。



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意大利雜菜湯食譜

麻醬椰菜卷

椰菜卷是素菜式中的常見菜餚，不止椰菜，也可以是其他大葉的蔬菜，例如旺菜、君蓬菜等。先打側椰菜，用乾淨的布墊於下面，用小刀將椰菜芯全部硬的部分挖掉，轉動椰菜便可以，刀盡量不動。接着，將整個椰菜放在鍋內，注入熱水蓋過椰菜，用筷子插於中央，或左或右旋轉椰菜，葉片軟化後便慢慢鬆馳，便可以輕鬆取得葉片。

麻醬椰菜卷，四季皆宜，特別在夏天享用更清爽怡人。（詹郭敏攝）

健康小貼士：

椰菜富含維他命B6、葉酸、維他命C、維他命K、類胡蘿蔔素、可溶性纖維及各種礦物質（鉀、鎂）等，具低脂、低熱量的優點。



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麻醬椰菜卷食譜

紅莓鷹嘴豆小米沙律

北非小米（couscous）又稱古斯米，是小麥粉混合水製成的麵食（pasta），在市面上買到的北非小米，加滾水浸熟約10分鐘，待小米膨脹便可吃，最適合無火煮食及懶人一族帶飯上班，可做燉「飯」或沙律，配搭不同醬汁或沙律汁，冷熱均可，非常方便。當小米被浸熟後，記得即時拌勻，小米才會鬆軟。除了滾水外，亦可用上湯浸熟，味道會更濃郁。儲存北非小米不需放入雪櫃冷藏，只要用密封罐收好即可。

紅莓鷹嘴豆小米沙律（鄧倩螢攝）

健康小貼士：

北非小米富含硒，約157克含超過6成的推薦每日攝入量。血液中硒水平的升高有助增強人體的免疫反應。它同時富含植物性蛋白質，約157克可提供6克。



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紅莓鷹嘴豆小米沙律食譜

芒果布甸

芒果布甸是簡易的甜品食譜，使用蒟蒻凍粉代替魚膠粉，適合素食者。蒟蒻凍粉屬植物性凝膠，在室溫下也可凝固，完成品質感較爽身，不比魚膠的彈性柔韌。由於蒟蒻凍粉在室溫下可以凝固，所以動作不能太慢，避免中途凝固，難於操作。

芒果布甸是經典的港式甜品，家喻戶曉。（陳泳嵐攝）

健康小貼士：

芒果有豐富的類胡蘿蔔素，有助於眼睛及潤澤皮膚。芒果性平，味甘，能解渴生津，本草綱目記載：「芒果益胃氣、止暈嘔」。



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