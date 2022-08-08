打風三餸一湯｜羽根餃子+西蘭花鮮魷+三文魚蟹籽炒飯+番茄豆腐湯

立秋過後，感受到天氣的微少變化，本周初或有機會打風。天文台預料明日（9日）逐漸發展為熱帶氣旋，會視乎低壓區屆時的實際發展及動向，或考慮發出一號戒備信號。雖然仍未知道此風的威力，但打風前夕都會先上倉，避免到時「無啖好食」。打風不一定只有罐頭食品，襟擺食材一樣大派用場，更可以忙裡偷閒煲啖湯水！以下介紹的打風餐分別有脆卜卜的日式煎餃、爽脆惹味的西蘭花鮮魷、快餐店的集體回憶三文魚蟹籽炒飯及美顏抗氧化滾湯番茄豆腐雞湯。



三餸一湯食譜：羽根餃子、西蘭花鮮魷、三文魚蟹籽炒飯、番茄豆腐湯。

日式羽根煎餃

日式羽根煎餃，皮更薄，而重點底下的那層薄翼，脆卜卜。餃子下鍋排列整齊後，則將攪拌均勻的粉漿（水、鹽和小麥粉）倒入其中，加蓋煎3、4分鐘，至粉漿乾身，就可以開蓋淋一層麻油，麻油香氣四溢，即可整鍋反轉上碟。完美的羽根整塊不裂，縷空的紋理筷子一戳就咔的一聲斷裂。有時候，不吃餃子，只撿掉落的羽根碎屑來吃，都很滋味。

羽根煎餃食譜

西蘭花鮮魷

西蘭花可搭配的食材多樣，吃厭了炒蝦仁的話，可以選擇爽口的魷魚，配上蝦醬相當惹味！西蘭花本身較硬，落鑊炒之前要先煮軟，建議在鍋中加入不淹過西蘭花的水量，加蓋蒸煮2至3分鐘，可保留西蘭花爽脆口感，軟硬度恰到好處，同時風味不減。

西蘭花鮮魷食譜

三文魚蟹籽炒飯

三文魚蟹籽炒飯所用的是三文魚扒，只需加鹽和黑椒稍醃就可以。由於三文魚本身已有充足油分，故此煎魚時不必下太多油，而煎完之後不必洗鑊，直接用含有三文魚香氣的油來炒飯就最好！除蟹籽外，也有人會用三文魚籽代替，是名副其實的「親子炒飯」，咬下去時那「爆爆珠」效果比蟹籽更為突出。

三文魚蟹籽炒飯食譜

番茄豆腐雞湯

番茄營養價值高，美顏又抗氧化，配豆腐和雞肉含有維他命E又可增強免疫力。番茄酸酸甜甜，用來煲湯，不用加太多調味都好夠味，加入豆腐，番茄的鮮甜滲入豆腐，美味。如想增加口感，可加菇菌類食材。這個湯滾不到1小時就完成，準備工序近乎零技巧，適合想忙裡偷閒煲啖湯水的朋友飲用。

番茄豆腐雞湯食譜

剪接：麥超億