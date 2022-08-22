處暑三餸一湯｜煎蓮藕餅+秋葵蒸水蛋+芝麻蜜糖雞翼+防秋燥湯水

立秋已過半個月，明天（23日）便是處暑。中醫角度看，處暑後暑氣漸漸消退，天氣由炎熱向涼爽過渡，養生重點是預防「秋燥」，防止「燥邪」入侵人體而出現咽喉乾、皮膚乾燥等問題，建議選用滋陰、潤肺、養胃、生津等食物，並食用白色食物潤肺，包括：蓮藕、雪耳、雪梨、芝麻、百合等，今次就運用這些食材去煮三餸一湯。除此之外，原來秋葵也是很適合這個時節食用的蔬菜。



煎蓮藕餅

處暑最適宜吃蓮藕，一於示範煎蓮藕餅，慣常做法是把蓮藕切碎，再與鯪魚肉、豬肉和臘腸等材料拌勻煎香，但這次做法是把肉餅夾在蓮藕中，像三文治一樣，爽脆中帶肉香。煎香後再用清雞湯略煮，不怕肉餡不熟，亦比用蠔油煮的芡汁清淡輕盈。蓮藕氧化會發黑，雖不影響味道，但是若想賣相更佳，應把切好的蓮藕片浸泡在清水中備用，再用沸水汆燙一下，令蓮藕保持白嫩。

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煎蓮藕餅食譜

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秋葵蒸水蛋

秋葵蒸水蛋又有星星蒸水蛋之稱，因秋葵的橫切面有如星星，對小朋友來說是賣相吸引而營養豐富的家常菜。很多人擔心秋葵滑潺潺的黏液及絨毛會影響蒸水蛋的口感，只要把秋葵放到碗裡，加鹽反覆搓揉，再用水洗淨秋葵和抹乾，就能把絨毛脫掉。秋葵切片的厚度建議每塊約0.5厘米，不宜太厚，否則浮面時或會下沉影響外觀。

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芝麻蜜糖雞翼

處暑原來亦適合吃芝麻，那就試試看芝麻雞翼吧！這道菜原是日本居酒屋的單點菜式，不知道由何時開始便成了香港日式放題的指定菜式，不過在餐廳中吃到的芝麻雞翼都是經過油炸，故比較油膩。為了減低其油分比例，食譜中用上了煎的烹調方法，同樣香脆可口。想確保雞翼不會煎到外生內熟，辦法就是當雞皮開始金黃時蓋上鍋蓋2-3分鐘，用熱力焗熟雞肉，但也要注意火候別太猛，避免雞皮煎燶。

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雪耳雪梨瘦肉湯

中醫師說整個湯潤肺止咳、滋陰潤燥，適合秋天飲用，亦可改善秋燥問題，預防「燥邪」入侵人體所造成的咳嗽、失眠和便秘等。

這個湯味道清甜，食材處理上亦沒有太多工夫。有指雪耳曾以硫磺加工過，令其顏色金黃又均勻，可以先浸30分鐘至發大和軟身、再清洗乾淨，以消除當中殘餘的硫磺，另外中間較硬的部分也要剪掉。雪梨煲湯有時去皮，有時不去，其實沒太大分別，今次就去了皮，但也有人覺得連皮煲會更多營養，要是你連皮煲的話，請記得一定要沖洗乾淨。

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剪接：麥超億