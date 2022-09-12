三餸一湯食譜｜蠔油雞翼+葱油花甲+九層塔煎蛋+消滯青紅蘿蔔湯

今次示範的三餸一湯以簡單快捷為主，三道菜式都是15分鐘內可完成。而考慮到中秋節大家都可能食滯了，便索性煲一個消滯緩便秘的青紅蘿蔔菜乾湯！



蠔油雞翼

蠔油雞翼屬於入門級做法，所需時間短，步驟少，而且夠惹味，一次過可以吃幾碗飯！食譜內寫到用1.5湯匙蠔油，但由於每種品牌的蠔油配方有異，鹹淡度亦不同，有時用同等分量可能都會太鹹，建議大家上桌前先試味再按口味調節，或是分次加入蠔油。如果想蠔油汁更能掛在雞翼上，可以加些生粉水；若想雞翼色澤更深，則建議下老抽，但並非必須。

【蠔油雞翼食譜】15分鐘入門級雞翼新手必學 鹹鮮惹味送飯一流

蠔油雞翼食譜

葱油花甲

煮蜆本來就很方便，因為蜆很易熟，而葱油花甲則是超省時的做法，10分鐘就煮好，肚餓時很快就有得食。葱油食法所需配料極少，薑、葱、白酒和熟油，一會兒便煮起。有人會先在鍋裡煮葱油，將葱以油煎香，再與生抽、糖與老抽等在煲裡拌勻，但今次用的方法更簡單，就是在花甲上放葱再灒熟油。不過由於葱沒有煮過，想葱味突出的話，熟油油溫一定要夠高，淋在葱上才會夠香。

【葱油花甲食譜】香噴噴花甲簡單零難度 超省時製法只需10分鐘！

葱油花甲食譜

九層塔煎蛋

【九層塔煎蛋食譜】15分鐘做出台式家常菜 九層塔芳香又補血！

香港人食煎蛋有很多方法，如菜脯煎蛋、蠔仔煎蛋等，而台灣人最愛吃的則是九層塔煎蛋，幾乎每個家庭都會煮。在香港，要買九層塔一般要去俗稱「泰國舖」的店舖，或是某些專售香料的小店。選購時要挑葉片完整、顏色呈淡綠並且不帶斑點的九層塔，而看起來乾爽，聞起來氣味濃郁就最好。

做「九層塔煎蛋」，坊間主要分成兩種煮法，第一是將九層塔連同蛋液一起拌勻再煎，第二就是「型男主廚」阿基師親身示範過的煮法，他煎蛋前會先爆香九層塔，再注入蛋液。記者比較過兩種方法後，較傾向後者，這樣做除了更易釋出九層塔的香氣，也使它較軟身，即使是新手炒起來都更易。煎蛋想不黐底又成功翻面，油也實在無可避免要下得比較多，假如怕太油膩，煎完可以用廚房紙印乾多餘油分再上碟。

九層塔煎蛋食譜

青紅蘿蔔菜乾湯

中秋節做完節、聚完餐，難免吃多了煎炸及油膩食物，「熱氣」上火等，飲用適當的湯水如青紅蘿蔔菜乾湯有助消滯，亦有助紓緩便秘問題。青紅蘿蔔菜乾湯味道清甜，即使飽飽滯滯沒有胃口，飲用後也不會為身體額外帶來負擔，而且菜乾有清熱除煩之效，消滯同時解虛火。菜乾性微寒，坊間大多都會加數片薑片以減低湯水涼性，事實上除了薑片亦有其他食材可有助減低涼性，如中醫建議紅棗、蜜棗或胡椒等，其作用皆與薑片相若。

消滯湯水食譜｜青紅蘿蔔菜乾湯清熱潤肺 4食材減湯水寒涼唔只薑!

青紅蘿蔔菜乾素湯，湯屬性涼，因此易頭暈、手足冰冷的人士不宜多服。懷孕及三高的人士不宜飲用。

剪接：趙錦添