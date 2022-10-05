雞食譜｜鹹香魚露雞鹹鮮嫩滑　2種食法氣炸翻熱釋出雞油更香口！

鹹香魚露雞，雞肉嫩滑兼帶點魚露的鹹鮮味，比一般蒸雞、鹽焗雞的做法也來得簡單又不失禮。筆者更發現蒸煮後再氣炸，雞肉吸收過油脂後味道更香口，帶來與蒸雞截然不同的滋味享受。



過時過節餐桌上少不了雞，大多都是白切雞、豉油雞等，傳統會用上浸雞的方法，而新手則會用上蒸雞的方法，各有好處。以下介紹的鹹香魚露雞同樣都是蒸煮，不過調味上則選擇用鹹香味的魚露，而且做法比以往簡單。

先浸鹽水再蒸 待涼2小時

首先將雞洗淨浸淡鹽水15分鐘，抹乾再隔水中火蒸15-20分鐘（視乎雞隻的大小），熄火再焗5分鐘。此時，可以先調魚露汁，若想甜味重一點可用冰糖和魚露、生抽煮成汁，簡單一點則用糖取締冰糖，不用開火只需拌勻成汁。當雞蒸好後需擺放在室溫約2小時等待冷卻，其間不時掃上魚露汁直至上色，非常簡單！

鹹香魚露雞食譜

氣炸後雞皮油脂大爆發 雞肉味道更香口

蒸煮後不論味道及香氣都很吸引，不過，因為吃不完的關係，筆者將雞件冷藏過夜後，再氣炸翻熱，味道竟然再度昇華，效果有如燒雞般。雞皮經過氣炸後釋放出油脂和油香，而且稍稍收縮，口感略帶爽脆；雞肉隔夜後更入味，配飯吃更是一流。這個做法也只是筆者碰巧發現，但真的超級推薦，建議蒸雞時可以蒸至僅僅熟，預防氣炸時雞肉變粗嚡。

鹹香魚露雞食譜

健康小貼士：

雞肉，蛋白質豐富，脂肪含量低，與豬牛相比，有更高的不飽和脂肪酸，容易被人體消化和吸收，有效抑製壞膽固醇，及預防心血管疾病，適合長者或體弱多病人士食用。



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攝影、攝錄：趙錦添、麥超億

剪接：趙錦添

鹹香魚露雞（蒸／Steam）



6人分量 1級難度 40分鐘（未計上色時間）



材料：

雞1隻

薑絲 適量

蔥絲 適量



調味料：

魚露4湯匙

生抽1湯匙

冰糖2克



做法：

1. 雞煎去雞腳，用淡鹽水浸雞15分鐘，沖洗乾淨並印乾。

2. 魚露、生抽及冰糖以小火煮成魚露汁，待涼備用。

3. 雞胸向上放上蒸碟，中火隔水蒸15分鐘，熄火焗5分鐘。

4. 取出，倒掉雞油及多餘水分。

5. 雞隻擺放在室溫約2小時，其間不時掃上魚露汁直至上色。

6. 待涼後切件，灑上薑絲及蔥絲即成。



不失敗秘訣：

*用淡鹽水浸雞隻可去除雪藏味。

*魚露汁的比例只作參考，可按不同牌子魚露的濃淡味道作調整。

*蒸煮時間需根據雞隻大小而調節。

