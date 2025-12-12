豉油雞食譜｜做法簡易皮爽肉嫩汁撈飯一流、剪雞擺盤零難度

大時大節，餐桌上總少不了雞，更要完完整整的一隻。常見的中式雞食譜如豉油雞大多都以「浸雞」的做法把雞煮熟，其實只用電飯煲，都可以輕易完成，安全免睇火又入味，而雞肉的滑嫩程度跟浸出來的不相伯仲。附加詳細的剪雞教學，任何人都一樣做得到！



豉油雞做法：電飯煲 VS 浸雞

豉油雞， 材料簡單且不用太多豉油也能做出嫩滑入味，加上濃稠的雞汁豉油，惹味好下飯。不過如用「浸雞」方式比較難處理，又要維持豉油汁的溫度，相當麻煩。不過用電飯煲則可以免卻以上的煩惱，但仍有一些地方需要注意才可以「煲」出皮爽肉嫩不嚡口的豉油雞！

豉油雞食譜

電飯煲「煲」雞4大貼士：

1.雞皮先汆水後浸凍水，有助雞皮收縮更香脆。

2.豉油汁先煮滾才放雞，確保煲內溫度一致，以免生熟不一及肉質變老。

3.放雞時雞胸向下，因雞胸肉較厚需更多時間烹煮。

4.每10-15分鐘反轉一次，根據雞隻的大小反約3-4次便可。

剪雞步驟

完成的豉油雞需斬件才可上桌，倘若認為斬件太困難，可以用剪的方式原雞剪件，簡單企理。同時謹記把豉油雞放涼才剪，因趁熱時動手容易灼傷，或無法好好拿穩雞隻，其次雞皮黐手，容易弄破。

玫瑰豉油雞法小貼士

1.用淡鹽水浸洗雞隻可去除雪藏味。

2.把雞隻先汆燙再浸冰水，有助雞皮收縮，皮脆肉嫩。

玫瑰豉油雞食譜

豉油雞食譜

雞肉健康小貼士：

雞肉，蛋白質豐富，脂肪含量低，與豬牛相比，有更高的不飽和脂肪酸，容易被人體消化和吸收，有效抑製壞膽固醇，及預防心血管疾病，適合長者或體弱多病人士食用。

雞不同部分營養各不同，哪些宜吃不宜吃？（請按圖）

相關食譜：【鹽焗雞食譜】簡易版客家菜鹹香嫩滑 輕鬆剪雞6步驟一招試生熟

鹽焗雞食譜

相關食譜：【魚肚冬菇燜雞食譜】秋冬滋潤養顏小菜 魚肚棉花雞軟綿媲美花膠

魚肚冬菇燜雞（棉花雞）食譜

攝錄：陳嘉杰、李敏聰

剪接：羅子揚