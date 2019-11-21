【鹽焗雞食譜】簡易版客家菜鹹香嫩滑　輕鬆剪雞6步驟一招試生熟

鹽焗雞，別以為要用焗爐焗，傳統客家菜的做法是用炒過的鹽把醃過的雞焗熟。不過，那麼大隻雞，一兩斤鹽少不了，還要炒，實在費時。想吃鹹香嫩滑的雞，其實也可以蒸。

鹽焗雞，一定是用焗爐焗的嗎？

鹽焗雞，早前也示範過一款「脆皮鹽焗雞」，真的用上焗爐，我還不小心開焗爐時，被滾油濺到面上，如今仍留有印記，從此焗雞都用焗爐紙或錫紙裹着了。這次用蒸的方法，但無論明火或蒸爐都要小心高溫的蒸氣，一樣會灼傷皮膚啊！

炮製鹽焗雞不難，懶人法就是用上現成的鹽焗雞粉，塗勻雞隻內外。之前我還會用粗鹽把內內外外刷洗，是媽媽教落，可以徹底去除污垢，但也別忘沖掉鹽分，否則過鹹。整個過程中，其實我覺得最難是斬雞和確保牠剛熟而不過老。以這隻2斤重的雞隻來說，約需25分鐘，也可以一支竹籤或幼筷子，戮進較厚肉的位置如雞髀，若有血水溢水，代表未熟透，可能多蒸兩三分鐘；若流出的只是雞汁，便代表可以吃了。至於斬雞，實在沒信心，現在一般都改用廚剪了，較方便。

鹽焗雞

按圖看「剪雞６大步驟」：

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雞蒸熟後，會有雞油溢出，不要浪費，可加入餘下的鹽焗雞粉（主要成分是鹽、沙薑、雞粉、糖、花椒、八角等）拌勻，作蘸點之用，也可加薑葱蓉和鹽，製成葱油，甚至用來煮菜也不錯啊。

鹽焗雞食譜1

健康小貼士：

雞，富含蛋白質、維他命A及礦物質，低脂高鈣，能補中益氣，強筋健骨，治疲勞水腫。雞油所含脂肪也多屬不飽和脂肪酸高達48.6%，是較健康的動物性油脂，加上以蒸煮方法炮製，減少油分，熱量也較煎炸為低。

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