洗濾網｜15秒清洗濾網妙招！只加1件小物省時省力省水+網民清洗法

濾網，可以過濾蛋液、湯渣、麵粉，也可瀝乾麵條、蔬菜等，用途廣泛又方便。但使用後要清洗濾網上密密麻麻的窿窿卻有點麻煩。日本生活網站Grapee近日分享了一個小秘技，只需一個廚房小物便能15秒極速清洗濾網，洗潔精的泡沫也迅即消失，慳水慳力！

攝影：鄒家鳳



清洗濾網方法｜加一件小餐具 清洗時間差4倍

Grapee網站作者しいたけ中山（譯音中山香竹），她自言喜歡吃麵，常用濾網瀝水，但清洗濾網時卻因泡沫不易去除而煩惱。不過，她參考了一個在海外引起熱議的高效方法，並實試成效，結果，只加一件小餐具——匙羹，便能秒速清洗，使用和沒使用足足相差接近4倍時間！

清洗濾網時有很多清潔液泡沫，想清洗掉要逐個孔淋水，往往耗時又耗水。

清洗濾網方法｜直噴式水龍頭最耗水 難除清潔泡泡

如果廚房水槽裝有噴灑式的水龍頭，可能清洗濾網窿窿沒有太大問題，可是，如果你使用的是普通的直噴式水龍頭，則可能需要很長時間才能完全去除泡泡，用水也多了不少。

實測：清洗濾網15秒極速法 只需加1隻匙羹

1 清洗時把濾網反轉向下。

2 水龍頭下，放上一隻匙羹，匙羹也是反轉向下，讓流水射向湯匙背面。

3 水便會像薄膜一樣擴散瀉開，再把濾網緩緩移動，清洗濾網的每處地方便可。

這樣流水便能直接清洗濾網上的網孔，在水流的衝擊下，清潔液泡泡便會迅速脫落，不知不覺間迅速消失。方法非常輕鬆又簡單。

作者計時約需15秒便成，全部泡沫沖洗乾淨。



實測：直接清洗法 需時54秒

之後，作者再用平時的方法，不加任何東西，直接在水龍頭清洗濾網，結果，花了約54秒時間。兩者相差3.6倍時間。

清洗濾網｜網友各師各法

中山香竹的方法固然省時省力省水，但有網友認為「光用水潑一下是洗不掉清潔劑殘留。」網民亦各有妙法清洗濾網：

「整個放在水槽裏，浸洗更快。」

「我把濾網放在大碗裏沖洗。」

「我以為用手掌就能輕鬆擦掉。」

「用手背代替湯匙豈不是更好？」