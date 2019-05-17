【天然清潔劑】洗走殘餘農藥　去除頑固油漬　15種梳打粉清潔用法

很多家庭的廚房和廁所都放了多枝化學清潔劑，用作清潔不同的污垢，例如食物殘餘農藥、水漬、霉菌等等。但原來平凡的梳打粉除了用作焗蛋糕或醃肉，亦可用作清洗食物、家居清潔，一粉便可取代多枝清潔劑。來看看梳打粉的15種用法。

要留意的是，梳打粉有分「食用、烘焙用」和「工業用」，如用於清洗食物、食用器皿時，便要使用食用梳打粉。而工業用的梳打粉或要到五金行購買，使用後餘下的亦要妥善存放，以免小孩誤食。

用梳打粉水浸泡蔬果兩、三分鐘，可去除殘留農藥。 1：清洗蔬果 台灣朝陽科技大學陳耀寬博士發現，食用梳打粉可以去除殘留在蔬果表面的農藥，研究指梳打粉是碳酸氫鈉粉，化學式是NaHCO3， 而Na是鈉帶正電，溶於水後會跟水中帶負電的氯結合，變成氯化鈉，亦即鹽份，可解決自來水氯毒的問題。 而「H」亦即氫，帶正電的氫溶於水後會與帶負電的水分子O2結合，變成弱鹼水OH。因大部份農藥都是酸性，故此弱鹼性水可以中和酸性，亦能加速去除殘留在蔬果上的農藥。博士指只要把一湯匙梳打粉加進水，當水變成微黃色，再把蔬果放進水浸泡兩至三分鐘就可以了。博士又指烚菜前加一點梳打粉，可以防止葉綠素流失，青菜不易變黃。 2：洗衫 除了加洗衣粉、洗衣液，亦可同時加入120毫升的梳打粉（約2/3量米杯的份量），讓衣物洗得更乾淨，又不會損害衣料。 3：清潔衣領、袖口黃漬 衣領和袖口位置最易出現黃漬，可把少量梳打粉加進約攝氏50至60℃的熱水，再配合少許清潔劑，便能有效洗走黃漬。 4：家居清潔 清潔門窗、門把、冰箱、洗手盤、星盤、花灑頭、金屬水屬頭、地板等家居設備時，可把梳打粉加進水，再用抹布沾濕拭擦，可有效去除各種污漬，但記得用梳打粉水抹過後，要用清水再抹一次。

梳打粉可去除頑固油漬。 5：加橙皮變超強去污劑 用餐後的桌面，或抽油煙機上的油漬都讓媽媽們十分頭痛，而橙皮配合梳打粉就可有效去除頑固油漬。先把橙皮用小火煮15分鐘，再加入梳打粉（水粉比例約為200：1），即可用作去除油漬。 想再打強清潔效能，可以用一點水把梳打粉調成糊或膏狀，塗在充滿油漬的位置靜置一會，再用抹布拭擦。 6：去除蠟筆污跡 只要有蠟筆，整個家都是小孩的塗鴉板。爸媽們可用扭乾的濕布，沾上一點梳打粉再拭擦被蠟筆塗污的牆或家具，有效之餘還不會損害家具。



7：解決淤塞、去除異味 每天飯後洗碗時，難免有食物殘渣沖到星盤下的水盤，日子久了便會有淤塞或有異味的情況。只要打一小杯梳打粉倒進水管，再例進熱水，便可去除臭味和疏通管道。 8：取代洗潔精 用梳打粉水取代洗潔精，可快速又有效去洗淨餐具和食物器皿，除了慳水，亦不怕有化學清潔劑殘留的問題。 9：清潔砧板 在砧板上灑上薄薄一層梳打粉，再用清潔刷刷洗，可去除污漬和除臭。

真實對比圖，用梳打粉輕易把佈清黃垢的碗回復潔白。 10：清除茶垢 用微濕的手或海綿沾取少量梳打粉，再拭擦佈滿茶垢的杯子，輕鬆去除茶垢之餘又不會刮傷茶具。 11：清潔3C用品 計數機、電腦鍵盤、搖控器、電器控制面板使用一段日子後，便會出現一層黃黃黑黑的污漬。用抹布沾取梳打粉水拭擦，便能輕易讓這些用品煥然一新。 12：清潔微波爐、電磁爐 使用微波爐後，難後會有食物沾在內側或有異味，用化學清潔劑又怕有殘留問題。如用梳打粉水拭擦內部不但有效去除污漬和異味，亦不怕有殘留清潔劑的困擾，最後記得要用清水拭擦一次。 同樣的亦可於用清潔電磁爐表面，輕易去除頑固油漬和灰塵。 13：安全除臭劑 在垃圾桶底部撒些梳打粉，可以去除異味，和防止造成臭味的微生物繁殖。把梳打粉放進小瓶子，用保鮮紙包好後再刺些小洞，放到冰箱、車內、鞋櫃甚至衣櫃，有去除異味作用。約3個月更換1次即可。 14：防腳臭 有腳臭煩惱的人在穿鞋前，可先在鞋內灑些梳打粉，以避免產生腳臭，日後清洗鞋子時也更易清潔內部。 15：用於園藝 把梳打粉水噴在葉面上再用濕抹布拭擦，可讓葉面回復充滿光澤；把濃度極底的稀釋梳打粉水澆於繡球花根部，可使其開出更為深藍的花朵。