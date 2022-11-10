雙11網購｜食品家電低至26折　老火靚湯買1送1迷你燒烤爐$111

「雙11」又到，不少網購平台都推出優惠活動，「01網購」亦推出大量激減貨品，糧油雜貨、食材廚具等優惠低至26折，尤其老火燉湯是入冬的必備恩物，現買一送一，還可以01積分最多可扣減$164，抵上加抵！



老火靚湯買一送一 花膠燉寶石魚滋補潤燥

立冬已過，天氣開始轉涼乾燥，是時候要滋補潤燥，想放工回家喝啖「老火靚湯」？不用自己煲，MS Soup多款湯品推出優惠價，買任何花膠燉寶石魚湯、沙蔘玉竹麥冬燉巴丁魚湯及川芎白芷天麻燉巴丁魚湯，即可買一送一。趁氣溫逐漸下降，不妨入手調理身體。

花膠燉寶石魚湯雙11優惠價：$328買一送一

沙蔘玉竹麥冬燉巴丁魚湯雙11優惠價：$328買一送一

川芎白芷天麻燉巴丁魚湯雙11優惠價：$328買一送一

*以上三款湯，用01積分最多可扣$164



桃子檸檬蘋果水果茶 重塑健康生活

都市生活壓力大，加上大魚大肉，難免令身體造成負擔。想重拾健康，除了養生湯水，平日也可選擇水果茶，W Market多款水果茶包括桃子紅茶、檸檬紅茶和蘋果紅茶均推出特價格優惠，以聞名全球的斯里蘭卡錫蘭紅茶做基底，配上不同水果口味，清甜可口，放在家或辦公室，可隨時飲用，方便衞生。

桃子紅茶經濟裝雙11優惠價：$11（原價$36）

檸檬紅茶經濟裝雙11優惠價：$11（原價$36）

蘋果紅茶經濟裝雙11優惠價：$11（原價$36）

以上產品，用01積分最多可扣$5



台灣芒果酥 100%愛文芒果蓉

台灣鳯梨酥吃得多，芒果酥其實也不錯！台灣的愛文芒是不少港人的至愛，現在雖不是芒果當造季節，但也可品嘗到MANGO SO的台灣愛文芒果酥。芒果酥酸甜適中，而且有鮮果內餡，包裹100%台灣愛文芒果泥及愛文芒果乾，一口大小的尺寸適合一家大小食用，加上精美木禮盒裝，送禮自用一樣合適！

MANGO SO 台灣愛文芒果酥精美木禮盒12粒裝（圖片由01網購提供）

MANGO SO 台灣愛文芒果酥精美木禮盒12粒裝雙11優惠價：$111（原價$198）

*用01積分最多可扣$69

迷你電子燒烤爐 $398減至$111

平時少下廚但又想為對方製造小驚喜？西餐牛扒相信萬無一失吧！Techwood 2合1 迷你電子BBQ燒烤爐是一個不俗的選擇，燒烤爐配備了環形均勻發熱管，牛扒、海鮮等食材都可以輕鬆駕馭，而且輕便攜帶，可以端出廚房，在摯愛面前展示一下廚藝！

電子BBQ燒烤爐可以輕鬆為另一半製造驚喜。（圖片由01網購提供）

Techwood 2合1 迷你電子BBQ燒烤爐雙11優惠價：$111（原價$398）

＊用01積分最多可扣$119

自製韓燒 煲湯做飯一應俱全

如果覺得煎牛扒沒新意，不妨在家中自製韓燒？Yohome IH多功能雙頭電磁爐配備了52cm特大烤盤，方便情侶享受自家製韓燒！除此韓燒之外，平日亦可以當一般的電磁爐使用，鐵鍋、搪瓷鍋、不鏽鋼或者琺瑯鍋都可以放在爐上煮食，而且最高達2200W足以應付平日下廚需要！

Yohome IH多功能雙頭電磁爐配備了大鐵板，想在家享受韓燒輕鬆沒難度。（圖片由01網購提供）

家の逸 - Yohome IH 多功能雙頭電磁爐雙11優惠價：$1111（原價$1799）

*用01積分最多可扣$555

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01購購雙11購物節

日期：11月11至17日

網址：01mall.hk01.com/article/11/11.11