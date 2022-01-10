今年冬天天氣忽冷忽熱，即使中午的體感溫度如夏天般，但到了晚上則迎來陣陣涼風，加上近日的Omicron變種病毒流入本港社區，在晚市禁堂食同時也要注意身體保暖，避免因冷風而凍病。因此以下的三餸一湯以暖身惹味為主題，包括滋補麻油豬頸肉、辣香螞蟻上樹、暖身薑蔥汁煮茄子及暖胃養顏的粟米魚肚羹。

剪接︰麥超億



三餸一湯食譜：麻油豬頸肉、螞蟻上樹、薑蔥汁煮茄子、粟米魚肚羹。

麻油豬頸肉

台灣人有一道冬日料理很出名，就是麻油雞，食完之後暖笠笠，絕對是滋補之選，尤其適合產後婦女食用。不過，煮麻油雞的配料——麻油、米酒、薑等等，其實還可以有其他配搭，例如配豬頸肉也是很不錯的選擇，每一口爽彈的豬頸肉，都吸收了麻油香，滋味絕不輸給麻油雞。

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麻油豬頸肉食譜

螞蟻上樹／肉碎炒粉絲

螞蟻上樹，其實只不過是免治豬肉炒粉絲，屬四川菜式，這道菜之所以叫「螞蟻上樹」，因為免治豬肉就像一隻隻螞蟻，依附在粉絲上，像爬樹一樣，菜式以啡色為主，如像樹木一樣，灑上點點葱花，仿似樹葉般。由於用料頭和豆瓣醬炒香肉碎，令整道菜帶點點辣香，吃起來十分惹味。

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螞蟻上樹食譜

薑蔥汁煮茄子

茄子的配搭五花八門，常配以中式的調味，不過日式風味的薑蔥汁煮茄子一樣多汁好下飯。每口的茄子肉散發著濃濃的薑汁，配以炒香的蔥段，烹煮過的薑蓉辣味大減，而且非常有咬口，在兩種食材相輔相成下，別有一番風味。

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粟米魚肚羹

冬季最愛喝湯羹，暖心之餘更暖胃。若認為湯羹製作過程繁複，不坊嘗試將粟米罐頭湯加料昇華成粟米魚肚羹，想惹味一點，可放點雞湯，代替下鹽。熄火後，打個蛋白拌勻，半生熟的蛋白絲，令湯羹更滑溜。

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