Google熱搜食譜2022｜豆腐花菠蘿包上榜「撈起」第3　冠軍夠矜貴

Google香港2022年度熱搜排名出爐了，食譜類的結果有點令人意外，一向最受歡迎的家常菜只佔一席且三甲不入，冠軍最多人搜尋的也非一般菜式。中式甜點有紅棗糕和豆腐花，與2021年旳10大熱搜，一個也沒重複！



矜貴佛跳牆 最多人想自煮？

Google香港2022年度熱搜食譜的第1位是佛跳牆，確實有點令人意外，這款菜式材料多、工序繁複，網上甚至有人帖文討論「佛跳牆中最多餘的食材是什麼？」引起熱議。由於主要採用鮑魚、海參、花膠、元貝、冬菇等矜貴食材，價錢不菲，多在大節日或慶祝聚餐上才會吃到，可能因為早前疫情堂食限聚令的關係，而且自製比外出用餐便宜得多，大家都不怕麻煩，搜尋食譜照辦煮碗，與家人朋友開心分享。

不過，去年2021也是疫情下受限聚令影響的日子，但與2022年的熱搜結果完全不同，沒有一項重複，頭三甲是蘿蔔糕、年糕和羊腩煲。

2021年google熱搜食譜冠軍是蘿蔔糕。(資料圖片)

去年2021 Google 10大熱搜食譜排名：

第1位：蘿蔔糕

第2位：年糕

第3位：羊腩煲

第4位：黃金糕

第5位：雞煲

第6位：湯圓

第7位：素食

第8位：曲奇

第9位：麵包

第10位：蛋糕



Google熱搜食譜2021｜蘿蔔糕年糕羊腩煲列三甲 雞煲都上榜附食譜

Google 10大熱搜食譜2022

今年2022的Google 10大熱搜食譜，不但沒有去年的入圍食譜，連種類也完全不同，去年有蛋糕、曲奇、麵包西式甜點，但今年便沒有，烘焙食品就只有麻糬波波排第6，菠蘿包排第8。以下10大熱搜食譜有多少你也搜尋過？

第1位：佛跳牆

佛跳牆材料矜貴又豐富，(資料圖片)

第2位：紅棗糕

花花紅棗糕食譜

第3位：撈起

撈起撈起，過年時大家都期望來年風生水起。(資料圖片)

第4位：魚香茄子

魚香茄子食譜

第5位：卡邦尼意粉

卡邦尼意粉食譜

第6位：麻糬波波

朱古力麻糬波食譜

+ 1

第7位：碗仔翅

雞絲碗仔翅食譜

+ 1

第8位：菠蘿包

菠蘿包最重要是皮脆包軟，無論配牛油、餐肉或漢堡都美味。(鄒家鳳攝)

第9位：豆腐花

豆腐花食譜

第10位：大阪燒

淮山大阪燒食譜

也可參考Christian Yang芝士大阪燒的材料、做法和貼士：