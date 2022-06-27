大阪燒食譜｜大阪燒源自Pizza？名廚教芝士大阪燒5秘訣翻面不鬆散

大阪燒（お好み焼き）是日本人氣美食，更有不少人嘗試自製，可是有時候就十分塌，或者一翻面時整個散開。名廚楊尚友（Christian Yang）近日在電視節目分享自家製的大阪燒食譜，原來他曾開設全港首間自製大阪燒專門店，整大阪燒有不少自家心得！以下就介紹Christian的芝士大阪燒做法，以及不鬆散、輕易翻面等5大貼士。



大阪燒源自意大利Pizza

名廚楊尚友（Christian Yang）近日為J2拍攝飲食節目《開火》，首集就教大家整大阪燒。大阪燒這種傳統美食，其起源原來是參照Pizza製成。據說二戰時期有個日籍廚師，見到意大利軍艦上的Pizza，就想依照他們的做法整日版薄餅，但他用的是日本材料，雖然不盡相同，卻大受海軍歡迎。有大阪廚師食完後，再把做法加以改良，慢慢演變成「國民美食」大阪燒！

Christian Yang曾在銅鑼灣開設全港首間自製大阪燒餐廳。（J2節目截圖：《開火》）

「翻面1 Take過」貼士！

Christian早在2011年，已在銅鑼灣開設第一間自製大阪燒的餐廳Bang Bang Pan Pan，他指大阪燒的精神就是隨意，加什麼配料都可，而這次他則示範加車打芝士和芝士腸，無需用餐廳的鐵板，只用家裡的平底鑊一樣整到。過程中，Christian就分享了許多DIY大阪燒的心得，令口感鬆軟的秘訣原來是淮山，此外，不少人都在翻面時中失手，他亦透露了更容易「翻面1 Take過」的小貼士！

請按下圖睇Christian Yang芝士大阪燒的材料、做法和貼士：

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大阪燒加醬便大功告成！（J2節目截圖：《開火》）

主持人試食後大讚香到不得了，夠晒邪惡。而當Christian切開大阪燒時，裡面的芝士腸和流心芝士更馬上爆漿，一下子濺在另一主持張寶兒的衣服身上，認真誇張！

把大阪燒切開，橫切面也很好看。（J2節目截圖：《開火》）

Christian Yang大阪燒食譜



材料：

巨型芝士腸

椰菜

自發粉

雞蛋

清水

鮮淮山

車打芝士

青葱

日本沙律醬

大阪燒醬



做法：

1.淮山去皮磨蓉。

2.車打芝士刨絲。

3.將椰菜切成幼絲，加少許鹽。

4.將椰菜絲混入自發粉、雞蛋和清水拌勻。

5.中火煎香芝士腸，加入椰菜絲麵糊

6.加少許麵粉水，蓋上鍋蓋慢火煎熟。

7.翻轉另外一面，灑上芝士。

8.將芝士慢慢煎成金黃色。

9.淋上大阪燒醬及沙律醬，完成。



貼士：

1.加淮山能令大阪燒更鬆軟，不會過於死實。

2.椰菜絲加鹽搓揉，有助增加水分，令大阪燒口感濕潤。

3.若想降低大阪燒翻面難度，可在粉漿面頭分次加些麵粉水；但要注意麵粉水加得太多會很硬，適可宜止。

4.翻大阪燒最重要的一點，是向自己方向翻，別向外翻！

5.關蓋以小火煮芝士，待奶的成分變成蒸氣，將有助融化。



資料來源：《開火》