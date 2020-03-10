【素食食譜】淮山大阪燒簡單一人餐　益肺高纖外脆內嫩不鬆散

日本自遊行暫時無法成行，今年錯過了日本的櫻花季，也別錯過日本的美食，大阪燒是當中的美味經典，不用到餐廳，自己做也是超簡單，隨意加入喜歡的材料，例如益肺、健脾及補氣的淮山，融合得毫無違和感。

大阪燒（お好み焼き），也稱為什錦燒、御好燒或隨意燒，最基本的材料包括麵粉、水及雞蛋，配料可自由發揮，一般是椰菜、紅蘿蔔、豬肉片及海鮮等。隨著大阪燒進駐世界不同版圖，便徐徐地融合當地的飲食文化，衍生出例如泡菜大阪燒、燒肉大阪燒及拉麵大阪燒等，真正做到名副其實的隨意燒。

淮山大阪燒又名隨意燒。

歷史悠久的御好燒風格，顧客多數是自己烘烤，除非另有要求，否則店員不會出現在顧客面前。每名客人自己燒一份，尺寸剛好飽肚。精心烤製煎餅後，塗上甜味的醬油或烤醬；擠上沙律醬；再灑海苔粉及木魚絲，將美味的層次昇華。若果做素食版的大阪燒，不妨以紫菜取締木魚絲，純素者也可將沙律醬改為無蛋沙律醬，一般在素食品商店中有售。

大阪燒的風格，多數是顧客自己烘烤，一人烤烤製一份，實在是一人餐提案之選。

前文提到隨意燒，不妨考慮加入淮山（別名山藥、長芋、薯蕷），為何要指定是它呢？首先，淮山是日本的常用食材之一，日本人喜歡把它磨成蓉用來伴飯吃，爽口不過黏性極重，味道偏淡但清新鮮甜。其次，淮山的濕度高、黏力強，為大阪燒內部保濕，即使外面烘至香脆乾爽，肉質仍是細嫩，也可以令大阪燒的結構不鬆散。再者，近期流行益肺的食材，從中醫角度看淮山，有補肺、益腎、健脾、益氣養陰、鞏固腸胃的效用，也是一般大眾常見及適合食用的食材，惟便秘者少食為佳。

淮山大阪燒食譜

攝錄、攝影：吳志豪、劉浩樂

剪接：吳宇峰

健康小貼士︰

淮山味甘，性平，歸脾、肺、腎經。有益氣養陰、補脾肺腎、鞏固腸胃的效用。溫熱感冒、腸胃積滯者及容易便秘者慎吃。如有疑問，請向中醫查詢。

淮山濕度高、黏力強，能做到外脆內嫩及不鬆散大阪燒。

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