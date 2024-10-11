雪耳食譜｜滋陰潤肺防燥雪耳蟲草花湯+雪耳豆漿+銀耳羹+雪耳奶凍

秋天重養肺健脾，「秋天屬金，金為肺，白色入肺」，白色食物可補肺，雪耳是其中之一，可潤燥及助補益肺氣，在乾燥的秋天裡吃一點雪耳，例如雪耳豆漿、桃膠銀耳羹、木瓜雪耳奶凍、蟲草花粟米紅蘿蔔雪耳湯以降燥生津。



雪耳性味甘、淡、平，潤肺清腸，對肺、胃、腎均有裨益。雪耳入饌清潤滋陰，不妨參考以下雪耳食譜，湯水、豆漿、甜品都有，簡單快捷。

雪耳食譜｜蓮子雪耳豆漿

黃豆浸發4小時以上，蓮子及雪耳分別浸2及4小時，最好用睡覺的時間來浸，醒來便可以用。自家製的豆漿便不妨加入少許創意及食用療效，選擇味道相配的食材創製養生飲品。

【豆漿食譜】潤肺健脾養心安神蓮子雪耳豆漿 自製養生飲品強體魄

蓮子雪耳豆漿，有助健脾利水，養心安神，潤肺清腸。（詹郭敏攝）

蓮子雪耳豆漿食譜

蓮子雪耳豆漿食譜

材料：

黃豆 70 克

蓮子 40 克

雪耳 20 克

清水 1.3 升

細糖 45 克

做法：

1 黃豆及雪耳洗淨後浸4小時，蓮子浸2小時，撈起瀝乾。

2 將浸好的黃豆、蓮子、雪耳放入攪拌機。

3 加入清水及砂糖，選擇豆漿模式。

4 攪拌機自動加熱水溫至100°C，全程煮24 分鐘完成。

雪耳食譜｜桃膠銀耳羹

桃膠及雪耳（銀耳）皆有養顏功效，被形容為「平民燕窩」。兩者含植物性膠質屬水溶性，浸泡或熬煮時間愈久，愈有黏度。相比桃膠，雪耳的養顏功效更強，堪稱是「菌中之冠」，雪耳以「漳州雪耳」的膠質較多，潤燥效果較強。

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桃膠對潤腸及通便有幫助，能生津滋陰。（馮嘉雯攝）

桃膠銀耳羹食譜

桃膠銀耳羹食譜

材料：

桃膠40克

銀耳80克

紅棗6粒

冰糖80克

水1升

做法：

1. 將桃膠及銀耳浸發一晚，清除桃膠身上黑點。

2. 去掉銀耳蒂部及撕成小塊備用。

3. 煲滾水，加入桃膠及銀耳，蓋住用中慢火先熬煮20分鐘。

4. 打開蓋，加入紅棗及冰糖，蓋住再用慢火熬煮20分鐘完成。

雪耳食譜｜木瓜雪耳奶凍

木瓜雪耳奶凍，有助潤膚減燥。見木瓜的表皮有小斑點，表示木瓜已完全熟透，甜度十分高，用於做甜品最合適。不過，木瓜雪耳奶凍需要用到木瓜作「器皿」，並需雕空果肉來製作，選購時揀較結實的木瓜為佳。

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木瓜雪耳奶凍不用魚膠凝固，改用蒟蒻粉。（蕭文學攝）

木瓜雪耳奶凍食譜

木瓜雪耳奶凍食譜

材料︰

木瓜1個

雪耳半個（已浸發）

紅棗4粒（已去核）

椰奶250毫升

蒟蒻粉30克

冰糖20克

砂糖20克

做法：

1.洗淨木瓜、破開、去籽，刮起部分果肉，放入攪拌機。

2.加入雪耳、紅棗、椰奶，用中速攪勻。

3.攪拌後倒入鍋，用細火煮熱至冒煙。

4.逐少加入蒟蒻粉拌勻，加冰糖及砂糖煮溶後熄火。

5.煮熱後，倒入木瓜內，待涼。

6.將木瓜放入雪櫃冷藏至凝固完成。

雪耳食譜｜蟲草花粟米紅蘿蔔雪耳湯

轉季較易引起季節性的咳嗽或鼻敏感發作及不停流鼻水，有過敏體質的人可用蟲草花煮湯。蟲草花屬於食用真菌，並沒有蟲體，只是一堆橙黃色的草。建議蟲草花，不要清洗及浸泡太久，否則表面的真菌孢子粉流失，影響食用療效，輕輕沖洗即可。

蟲草花粟米紅蘿蔔雪耳湯，潤肺、止咳、紓緩鼻敏感。（尹嘉蔚攝）

此湯補肺益腎，潤肺止咳，對於季節性的咳嗽、鼻敏感及過敏體質的人士都適合服用。體質虛寒、容易腹瀉、腎病及糖尿病患者慎服，一星期可飲用一至兩次。

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蟲草花粟米紅蘿蔔雪耳湯食譜

蟲草花粟米紅蘿蔔雪耳湯食譜

材料：

蟲草花38克

紅蘿蔔1條

雪耳100克

粟米1條

水2000毫升

鹽1茶匙

做法：

1.將乾雪耳浸發至脹身，煎去黃色蒂頭；紅蘿蔔及蟲草花洗淨；粟米去衣留鬚。

2.熱鍋下油，將蟲草花炒香備用。

3.冷水加入紅蘿蔔及粟米，大火煲滾，水滾後加入雪耳及蟲草花。

4.轉慢火煲45分鐘，下鹽調味完成。