減肥｜名人推薦減肥法常常有效？研究：節食瘦身風險恐大於成效

你是否嘗試過「水煮蛋減肥法」、「蘋果減肥法」、「香蕉減肥法」等各種流行飲食卻又復胖？營養師說明，名人背書的流行飲食減肥法通常可快速瘦身，但營養失調容易復胖，且此類言論還會將減肥失敗的原因歸咎於民眾缺乏意志力。若想要健康減重，維持長期的健康生活方式，搭配運動並保持愉悅才是減肥成功之道。



可快速鏟肉 但難長期維持

據《Live Science》報導，想要減肥的民眾喜愛嘗試最新的減肥法，這些方式通常提倡只吃某一種食物，例如椰菜湯或避免任何熟食，不僅蔚為話題，而且宣稱能幫助人快速瘦身。但長期下來是否有效呢？

10大飲食建議助減肥（按圖👇👇👇）

+ 33

相關文章：減肥｜缺乏運動瘦身難有成效？營養師教10個飲食建議助你健康減重

美國Pritikin長壽中心營養師卡拉班絲汀（Kara Burnstine）表示：「流行飲食減肥法被定義為一種快速減肥的方法，通常流行一段時間後就會消失。」這些減肥法一開始有效的原因在於顯著減少攝取卡路里或整個食物種類，當人吃進的卡路里少於燃燒的卡路里，就會瘦下來。

流行飲食減肥法的另一個特徵，就是宣稱對於減肥有多神奇的效果，但這些方式通常只是透過有影響力的名人吹捧，但沒有足夠的科學實驗來佐證。

然而，這類方式無法長期持續，因此減肥效果常是短暫的，這也就是為何大多數民眾恢復正常飲食後容易復胖的原因。

這些流行飲食減肥法簡單又快速，因此相當受到歡迎，但從長遠角度來看卻行不通，民眾若打算對飲食進行重大改變，建議先行諮詢醫師或營養師。

相關文章：脂肪飲食｜減油=減重？油脂致膽固醇高？解脂肪6迷思攝好油吃這些👇👇👇

+ 14

營養易失調 風險大於成效

流行飲食減肥法還會限制民眾攝取人體所需必要營養素的食物種類。根據英國飲食協會的說法，最常受限的食物類別包括乳製品和碳水化合物。但乳製品是蛋白質和鈣的良好來源，而碳水化合物是維持人體能量的必需成分，同時還需要維他命B雜和鎂。

美國飲食協會發言人韋斯利麥克沃特（Wesley McWhorter）表示，大部分的流行飲食減肥法會移除整個食物總類，或嚴格限制攝取營養素。而且最大的問題是會把減肥法失敗的原因歸咎於民眾缺乏意志力，「我們選擇吃什麼、吃什麼以及如何吃，涉及很多因素，重點是要考慮這些問題，得以幫助我們持續改變。」

根據《Cureus醫學科學雜誌》2020年發表的評論，將節食與飲食失調的可能性聯繫起來。研究人員表示，就結果顯示，將節食作為減肥的一種方式，風險恐大於成效。

相關文章：減肥地雷｜長吃水煮餐缺油6害處 好油抗炎防便秘唔只堅果三文魚👇👇👇

+ 14

運動與心理 共構健康減重

想要長期健康減肥，不僅關注食物，更需要完整的生活方式。許多流行飲食減肥法忽視了運動，但運動對於維持健康至關重要；心理健康也常被忽略，民眾應了解哪些食物可能會導致情緒化飲食甚至減肥失控；適當的睡眠對於長期減肥也非常重要，睡眠不足會導致壓力荷爾蒙升高，反而會導致飢餓。

營養師建議，任何飲食變化都必須令人感到愉悅才能可能持續，因此專注於自己喜歡的食物，以及與自己飲食文化和家庭相適應的食物，才能維持長期的健康飲食減重。

歸根結底，減肥需要長期持續，雖然這不時髦，但良好的傳統減肥法和堅持不懈的運作，才是真的有效持續減肥、贏得成功。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」