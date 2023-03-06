驚蟄三餸一湯｜芹菜餃+椰菜花飯+杞子桂花糕+老黃瓜茯苓扁豆衣湯

驚蟄漸暖，春雨開始，天氣有少少乾燥，中醫建議春季養生宜養肝，減少吃帶酸的食物，讓肝氣可舒，飲食要清淡，少吃肥甘味厚。



6類食物養肝排毒 去濕抗疲勞

春天減少「春困」引起的疲乏不適，中醫師建議要注意養肝，減少吃酸味及肥膩的食物，讓肝氣能舒。此外，湯水宜揀助養脾、益胃的，可去濕及抗疲勞。以下6種食物有利於養肝排毒，包括薏仁、紅蘿蔔、芹菜、椰菜花及杞子。相關文章︰春天養生｜濕重氣血不足消化差！檸檬枸杞椰菜花6種食物養肝排毒如有疑問，可查詢中醫師。

三餸一湯食譜建議︰

芹菜餃子

芹菜氣味清新，與豬肉一起包餃子，比例約1︰1。芹菜本身的鉀質豐富，有降血壓的作用；中醫指它能清熱解毒、利水消腫，適合體質偏熱的人食用，可加少許薑來中和寒涼。相關文章︰芹菜餃子清熱降血壓 完美菜肉比例1:1

（資料圖片）

芹菜餃子食譜︰

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咖喱炒椰菜花飯

椰菜花的好處，為人熟悉的是有大量的抗氧化劑和維他命，亦是低碳水化合物的食物，卻非常飽肚。炮製椰菜花飯，最快方式用攪拌機攪碎成「飯」粒，然後跟配菜下鑊炒，比起烚熟椰菜花再弄碎成飯粒更為乾爽。可是，家中若沒有攪拌機，先烚熟椰菜花後切碎，飯粒更細緻均勻。相關文章︰咖喱炒椰菜花飯惹味香濃 低碳「無米飯」高纖飽肚

咖喱炒椰菜花飯。（呂榮棟攝）

咖喱炒椰菜花飯食譜︰

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杞子桂花糕

杞子助養肝明目、補腎益精；桂花則有化痰止咳、活血、排毒、除口氣的功效。想杞子桂花糕更滋潤及生津，用冰糖或蔗糖比白砂糖好，製作簡單只需20分鐘完成。相關文章︰杞子桂花糕 中式甜品清甜精緻 潤肺美肌淡雅桂花

杞子桂花糕（張芷澄攝）

杞子桂花糕食譜︰

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老黃瓜茯苓扁豆衣湯

去濕及消水腫，除去體內濕氣，有助紓緩由濕重而引起的問題，例如「春困」引致的疲勞。此外，脾虛致濕重，脾更虛，濕更重，因此去濕亦要健脾，必須同步進行。老黃瓜茯苓扁豆衣湯可解因春困帶來的身體不適。相關文章︰老黃瓜茯苓扁豆衣湯 健脾去濕減春困疲勞不適

老黃瓜茯苓扁豆衣湯（尹嘉蔚攝）

老黃瓜茯苓扁豆衣湯食譜︰

潘仲恆中醫師對「老黃瓜茯苓扁豆衣湯」之食用建議︰

此湯有助健脾化濕，舒筋除痹。痺，即痺症，是中醫指由風、寒、濕等引起的肢體疼痛或麻痺的不適，一般人可飲，痛風人士不宜。每周飲1至2次。如有疑問，請向中醫師諮詢。

