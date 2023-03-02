樂富街市｜$10/4份靚瓜果紅菜頭木瓜都有！日本鮮百合$20個點揀？

街市，是個充滿朝氣、滿載人情味的地方，也是鬥快清貨、減價促銷的殺戮戰場。蔬果肉類海鮮...生猛新鮮之餘，還講叫賣功架、營銷策略。一家之「煮」天天為準備三餐費神，要慳要靚要健康，或可參考我們的「行街市」系列。走訪各區大小街市，打探行情，介紹特色時令食材，抵買攻略。第一站：樂富街市。

攝影：鄒家鳳



街市菜檔劈價促銷，愈賣愈平，手快有手慢冇。

$10/4份超值價！$2.5紅菜頭、木瓜、芥菜、番茄...

行街市，買新鮮食材一定要早？其實黃昏時分最便宜，蔬菜生果游水魚也沒大差別，臨近收工，員工特別爽手，也特別「鬆手」！下午約5時15分到達樂富街市，迎面大大個蔬菜檔「順發」已在促銷，大大個牌寫着「全場$7份、$15/3份」，壯男不停叫賣，不足5分鐘，檔口大家姐已轉牌變陣：「全場$7份、$12/3份」，平均每份只需$4，別以為最低價，20分鐘後更跌至$10/4份！牌都沒有可換了。即時引來大批哥哥姐姐叔叔嬸嬸搶貨，狂風掃落葉，好快收得工，阿姐係得嘅！

阿姐頻頻換牌變陣，半小時內，已由$7份減至$10/4份。

別以為$2.5一份沒有好東西，都是「籮底橙」，事實卻超乎你想像，大多都是新鮮挺拔脹卜卜，一份3個中型番茄、2個大薯仔、一個中型椰菜、鮮冬菇...連葉紅菜頭都有。不過，紅菜頭早已在第一輪減價消失了，還未來得及拍照，已被買走。阿姐還向我推介，乾蔥頭、蒜頭不及芥菜抵，本來沒打算買的，卻又按捺不住，結果買了2包娃娃菜、白玉菇和芥菜，因拍照後番茄、薯仔、木瓜..大部分都清空了。

按圖看「全場$7份、$15/3份至$10/4份」每份有什麼新鮮蔬菜？

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$20個日本鮮百合 選鱗片大肥厚紮實

除了一籃籃的蔬菜要綑綁式消費外，其他蔬菜也減「$8斤、$12/2斤」。不僅這菜檔大劈價，其他小檔戶都一樣要錢不要貨，$10/3條粟米很吸引，比平時$10條的還要新鮮飽滿，可惜本已負重太多，無奈放棄。我還在小檔中發現日本新鮮百合，在木糠中藏着，售$20個，看過HKTVmall日本農家直送，原價$138兩個，特價也要$88，現$20個很超值！選購時要挑鱗片大而肥厚紮實的，連同木糠一起放入雪櫃冷藏，可保存約2星期。

日本百合$20很超值，比一般店舖平一半有多。

按圖看樂富街市其他食材抵買推介：

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除了蔬菜，這裡的鮮魚，也有很多選擇，本港土鯪魚、黃骨魚、桂花魚、野生生魚、鰂魚等，有些在其他街市較少見。很久沒吃過桂花魚了，檔主給我選了條$60，大大的夠3-4人分量，細一點$55。劏魚、刮鱗、清洗妥當，對於老闆的電動刮魚鱗機有點好奇，真的會刮得特別乾淨？真的，沒吃到半塊鱗片殘留，鮮嫩香滑。行過又看見基圍蝦$68斤，隻隻新鮮紮紮跳，忍唔住又買了，即晚白灼吃，非常鮮甜。抵！