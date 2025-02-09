茄紅素功效｜抗氧化助抗癌茄紅素豐富6食物　1款助通便木瓜都上榜

若在飲食中添加更多含有強大抗氧化番茄紅素的食物，不僅可以緩解發炎，還可以促進心臟健康和長壽，並降低患罹患某些癌症的風險。



營養師建議補充茄紅素 有效緩解發炎症狀

Laura Iu Nutrition創始人Laura Iu營養師表示，飲食中添加更多富含番茄紅素的食物，可能有助於緩解的發炎症狀，並且能改善血壓、心血管健康、降低膽固醇和預防各種癌症，包括新鮮、罐裝和曬乾的水果和蔬菜等，都是番茄紅素的重要來源。以下是茄紅素最佳食物來源的建議。

以下6種食物都含豐富的茄紅素：（按圖了解）



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6種富含茄紅素的食物 西瓜、木瓜都上榜

木瓜

木瓜是一種很好的緩解消化不良和便秘的水果，還富含茄紅素。

番茄

曬乾的番茄每100克含有高達45.9毫克的茄紅素。相比之下，類似部分的新鮮番茄只有3.0毫克。Laura Iu說，在理想的情況下，我們每天應該攝取8到21毫克的茄紅素。罐裝番茄和番茄蓉也是很好的來源。

紅薯

雖然紅薯以其高維他命A含量和纖維而聞名，但它們也富含茄紅素。

紅葡萄柚

紅葡萄柚的味道鮮美且用途廣泛，是沙律、飲料或健康甜點中的常備食材，含有富含的維他命C和茄紅素。

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西瓜

西瓜含有與番茄一樣多或有時更多的茄紅素，具體取決於品種和生長條件。

紅甜椒

從沙律到炒菜料理，都可以使用紅甜椒，這樣可從中攝取到更多茄紅素。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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