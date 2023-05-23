抗性澱粉｜降血糖膽固醇4好處！營養師推5抗性澱粉食物番薯更護骨

許多人怕胖，不敢吃澱粉，其實抗性澱粉食物，不只能幫助減重， 還可以降低血糖及膽固醇。



台灣台大營養專家洪泰雄最推薦5種抗性澱粉食物，有助預防糖尿病及心血管疾病。

抗性澱粉食物4大好處（按圖看清👇👇👇）

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台灣台大生物產業傳播暨發展學系講師洪泰雄指出，抗性澱粉是一種類似纖維的碳水化合物，不會被身體完全消化及吸收，而是通過腸道到達大腸，被腸道細菌發酵，像是粟米、南瓜、番薯、薯仔、山藥，都是抗性澱粉食物，可以提供多種營養素，是健康飲食中很好的選擇，有益於身體健康。

不過，粟米並非完全抗性澱粉食物，也就是說雖然含有一定量的抗性澱粉，但不是完全的抗性澱粉，只可以稱為半抗性澱粉，未熟透的粟米其抗性澱粉含量較高。

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1. 促進腸道健康

抗性澱粉類食物可以幫助增加腸道細菌的數量及多樣性，進而促進腸道健康。

2. 降低血糖及膽固醇

抗性澱粉類食物可以降低血糖及膽固醇水平，有助於預防糖尿病及心血管疾病。

3. 幫助減重

抗性澱粉類食物可以增加飽腹感、減少進食量，有助於減重。

4. 促進骨骼健康

番薯及山藥含有豐富的鈣質及其他重要礦物質，有助於促進骨骼健康。

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粟米仔與粟米是不同品種？

粟米仔與粟米都是粟米科植物，但營養成分及性質大不同，粟米仔是根莖類蔬菜，而粟米是穀物，主要成分是澱粉。

粟米仔屬於根莖類蔬菜，富含碳水化合物及膳食纖維，也含有多種維他命及礦物質，例如：維他命A、維他命C、鉀及鐵等。而粟米是穀物，屬於澱粉類食物，主要成分為碳水化合物，同時也含有一定量的蛋白質、脂肪、維他命及礦物質，例如：維他命B、鎂等。

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