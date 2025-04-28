冬瓜湯合集｜25款冬瓜湯食譜合集　去濕消水腫清熱潤肺5類人慎飲

想減肥、消暑、去水腫，總會想起冬瓜，比起煮兩味，冬瓜湯更簡單方便，還可配搭不同食材，不同功效，是夏天最受歡迎必入三甲的湯水。以下分享中醫推介的25款冬瓜湯食譜，但5類人要慎飲。



冬瓜湯好處

冬瓜，性甘、淡，歸肺、大腸、膀胱經，具利水消腫、健脾滲濕的功效，對於經常下肢水腫、身體困重、脷苔厚黃的人士最啱。在炎熱的夏天，冬瓜湯也是極佳的清熱解暑的良品，可緩解口乾口苦、心煩易怒症狀。

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冬瓜連皮服用，消暑暑效果較佳。（資料圖片）

1. 利水消腫 健脾滲濕：若脾虛（暑濕困脾，腹脹、便溏）可加紅豆、山藥、茯苓等增強健脾作用。

2. 清熱解暑 生津除煩：冬瓜性微寒，可清熱瀉火，適用於熱性體質（口乾口苦、心煩易怒、小便短赤）。搭配綠豆有助預防中暑，或改善中暑後的頭暈、口渴等。

3. 潤肺化痰 去脂減重：冬瓜利水，助清除肺臟濕熱痰濁；若痰熱咳嗽（痰黃黏稠、咽喉腫痛）或痰濕體質致胖者（體型豐滿、舌苔白膩、動則氣短）可減脂清熱化濕。

4. 養胃生津 通利二便：冬瓜能滋養胃陰，其利水作用可推動腸道濕熱排出，改善濕熱引起的小便黃赤、尿道感染。若胃陰不足（口乾、胃脘隱痛、大便乾結）者慎飲。

冬瓜湯食譜

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冬瓜湯食譜4：荷葉冬瓜薏仁湯

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冬瓜湯食譜6：茯苓白朮冬瓜薏仁湯

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冬瓜湯食譜17：冬瓜燈心草荷葉湯

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陳皮冬瓜綠豆湯（AI生成圖片）

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不宜喝冬瓜湯的人

冬瓜適合高血糖、肥胖的人群食用，而且冬瓜屬性涼，孕婦不宜，但可於懷孕後期進食以清胎毒。(VCG)

1. 脾胃虛寒

徵狀：手腳冰涼、畏寒、食少腹脹、大便稀溏、舌淡苔白。

冬瓜性微寒，易傷脾胃陽氣，可能加重腹瀉、腹痛、食欲不振等問題。

2. 腎陽虛衰

徵狀：腰膝酸冷、夜尿頻多、男子陽痿、女子宮寒不孕。

腎主水，腎陽不足時水液代謝本已失調，冬瓜利水或會進一步耗傷腎陽，令體質更虛。

3. 陰虛津虧

徵狀：口乾咽燥、盜汗、手足心熱、舌質紅少苔。

冬瓜利水會加速津液排出，加重陰虛內熱，如口乾、便秘。

4. 病後體虛

手術或大病後氣血虧虛，冬瓜性涼易傷正氣，宜恢復元氣再飲。

5. 孕婦、產婦

懷孕早期胎未穩不宜，產後氣血虧虛，亦勿過早飲用，以免惡露排出異常或腹瀉。