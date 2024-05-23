莧菜營養｜去濕清肝補氣血 鈣質=菠菜3倍！青莧/紅莧/馬齒莧點揀?

莧菜，屬四季常見的蔬菜，只是對陽光和雨水尤其喜愛，和暖的天氣下，顯得特別茂盛；相反在冬天卻不太生長，還很易死掉。要吃最美味最富營養的莧菜，春初至夏末都是它的黃金時期。它含鐵量不但是菠菜的2倍，莧菜上的不同顏色，還代表着不同養分，想清熱去濕，你知道該吃哪種莧菜最好？



街市中常見紅莧和青莧菜。（鄒家鳳攝）

莧菜分3種

街市常見的莧菜，有紅莧、青莧和馬齒莧，紅莧還分全紅和半紅，都是夏天的作物，不同的品種。而馬齒莧，即野莧。野生的莧菜，沒有刻意的培植，卻自然地從土壤中冒出，不懂的，以為它是野草雜草，不屑一顧。其實，它的營養價值與悉心栽培的紅莧青莧一樣高。

按圖了解莧菜的營養價值，紅莧、青莧、馬齒莧各有什麼功效：

紅莧和青莧之餘，還有野生的馬齒莧。(陳嘉元攝)

一般莧菜，都含有豐富維他命Ｃ、蛋白質、胡蘿蔔素、鐵質、鈣質等，與菠菜相比，鐵質是它的2倍，鈣質是它3倍，而蛋白質是番茄的3倍，且當中含有優質的氨基酸。

紅莧：含紅色花青素，抗氧補氣血，還具護目功效。



青莧：清肝解毒，促進腸道蠕動。



馬尿莧：跟青莧同富營養，但纖維較粗，有助腸道蠕動防便秘，去濕最好。



雖然馬齒莧，有如雜草，粗生粗養，但歐羅有機農場農夫黃如榮卻指它生命力很強，自我保護能力高，競爭力較好。「培植的紅莧青莧，相對較嬌生慣養，要把環境照顧好，它才會生長得較好，對外間的抵抗力較低，若與雜草一起爭養分，便不及雜草了，蟲患也較容易染到。」在有機耕作上，其實野莧更切合他們的需要。

莧菜的營養價值媲美菠菜，最多鐵質的地方都藏在根部位置，但黃如榮指自己不是營養師，也沒這方面的科學數據或知識，但與大自然長期溝通打交道的他，有自己的一套理論：

在均衡飲食裡，每樣作物都可以吃一些，在當造時間吃時令蔬菜，是最有營養、吸收最好的。花、葉、根、莖等每個部分都吃一些，而不會細分某部分什麼較好。 歐羅有機農場農夫黃

莧菜禁忌

莧菜只要是沒噴灑過農藥，全棵作物都可以進食，按不同口感特性，也可炮製出不同美食。不過，由於莧菜的鉀質豐富，腎臟功能較差或腎病患者不宜多吃，否則易造成高血鉀情況。此外，莧菜偏涼，體質偏寒人士多吃可能引起腹瀉或手腳冰冷等。

按圖看有什麼萈菜菜式，農作物的葉、花、根、莖等不同部分可如何炮製美食：

蔬菜的所有部分其實都可食用。(VCG)

紅莧、青莧：多以炒、焯或煲湯。

馬屎莧：一些纖維較粗的菜莖、如馬屎莧可作煲湯。

菜葉、菜莖，可炒可淥。

菜根、莖多用於煲湯。西湯也很愛加入菜葉、菜莖。

纖維較粗、口感欠佳的菜莖菜根，可用來榨汁。

做沙律時多用菜葉。

嫩身的菜，可用來打邊爐或炒。