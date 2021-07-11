意式料理｜百搭意大利肉醬簡單易煮　可製成多種小食必試厚片薄餅

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意大利飲食文化最早可追溯至公元前四世紀，不斷經歷社會和政治變革至今，其中以伊特拉斯坎、古希臘、古羅馬、拜占庭、猶太、阿拉伯等文化影響最為深遠。 新大陸的發現，帶來了薯仔、番茄、甜椒和粟米等作物引進，直到十八世紀時開始大量栽種，成為意大利飲食文化的主要食材。

筆者兒子非常喜歡意式料理，今天煮了意大利麵跟厚片薄餅，真給他夠意思！

意大利肉醬做法、厚片薄餅做法（點擊圖片查看👇👇👇）

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意大利肉醬做法：

1. 番茄、洋蔥切丁，蘑菇切片、蒜頭切片。

2. 起油鍋，少許橄欖油跟牛油，加入蒜片爆香，加入洋蔥丁跟番茄炒至軟。

3. 加入絞肉炒到變色，加入意大利羅勒番茄醬*1瓶、糖少許，續炒到肉跟醬料充分混合均勻，然後加水。

4. 放入肉桂葉兩片、檸檬葉兩片、迷迭香、百里香、羅勒、肉桂粉...煮到滾加入蘑菇片，轉小火約20分鐘。

5. 加鹽巴、黑胡椒調味，即可。

厚片薄餅做法

1. 準備厚片麵包，塗上一層牛油，再塗上一層羅勒番茄醬，最後塗上意大利肉醬。

2. 放上德國香腸片（煙肉也可以），鋪上洋蔥絲、橄欖切片、青椒，撒上一層芝士絲，灑少許羅勒跟迷迭香草即可。

3. 用焗爐上下火220度，直到芝士微咖啡色即可。

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】

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