綠茶、抹茶營養｜嫩膚護心血管防牙周病哪種更好？綠茶不宜空肚飲

你喜歡喝茶嗎？夏天來上一杯冰冰涼涼的綠茶，相當消暑又解渴。而綠茶除了清爽好喝外，其實營養好處也是非常多！



台灣營養師何沂霖表示，喝綠茶好處多多，可以增加脂肪代謝、降低心血管疾病機率、還能促進膠原蛋白增生。

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綠茶可燒脂、護心血管、嫩膚、防牙周病

何沂霖指出，喝綠茶的好處多多，綠茶當中的茶多酚及兒茶素都是抗氧化物質，可以增加脂肪代謝、降低心血管疾病風險等。而且綠茶也富含維他命C，維他命C也有抗氧化作用，能協助膠原蛋白增生，維持皮膚健康。而且綠茶當中也含有氟成分，能降低口中細菌，預防牙菌斑、牙周病、減少口臭。

抹茶的兒茶素含量比綠茶高

有不少民眾是抹茶愛好者，喝抹茶也有綠茶的這些功效嗎？何沂霖解釋，純抹茶是茶葉磨成粉，兒茶素、茶多酚的含量更高，大約2公克抹茶粉加上60毫升的水，約有200毫克兒茶素，相較一杯100毫升綠茶約12～15毫克兒茶素，含量多出許多。

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兒茶素可以幫助脂肪氧化

台灣營養師楊斯涵也說明，喝茶可以減肥，2013年《美國臨床營養學雜誌》曾發表研究，探討兒茶素及咖啡因對於體重控制的機轉，發現可能機轉為兒茶素可增加脂肪氧化，調節基因中脂肪代謝轉錄因子，且抑制COMT酵素分解正腎上腺素，使脂肪氧化增加。

楊斯涵補充，另外機轉包括可降低脂肪吸收，抑制胰脂肪酶。或是增加熱量消耗，刺激交感神經系統。並減少熱量攝取，增加多巴胺，促進瘦體素分泌，減少食慾。

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何沂霖最後也提醒，喝綠茶也有幾點要注意，腸胃容易不適的人，喝綠茶會增加不適感，注意不要飲用大量且避免空腹喝。而且茶類含有咖啡因，可能影響睡眠、容易頭痛、心悸，失眠者也需要注意飲用量。此外，綠茶會降低鐵及鈣質的吸收，建議不要每天隨餐飲用非常大量的茶，偶爾正餐搭配茶一起，並不會馬上讓人嚴重缺鐵跟鈣。

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