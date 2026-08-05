痛風可吃西蘭花！美國營養師指西蘭花3營養素減發作　煮法是關鍵

痛風飲食｜西蘭花功效｜西蘭花的營養價值高，含豐富維他命B、C、E及胡蘿卜素等營養，此外，還富含鈣、鐵、鉀、鋅等微量元素，對人體非常有益。可是，不少人指痛風患者不宜進食西蘭花，美國營養師卻有不同看法。



不少人指痛風患者不宜進食西蘭花，美國營養師又怎樣看呢？（資料圖片）

痛風是什麼？吃西蘭花會引發痛風？

痛風是一種急性的關節發炎，症狀包括關節紅腫及疼痛，主要原因是尿酸的結晶堆積在關節上，發作時會非常疼痛，並持續數天甚至兩周。痛風患者需要進食低嘌呤的食物，嘌呤是分解為尿酸並引起痛風發作的化合物，而西蘭花不屬於高嘌呤蔬菜，這意味食用西蘭花不會增加尿酸水平及引發痛風。

西蘭花功效｜西蘭花3大營養1部位比花蕾更豐富！抗癌防心臟病更佳

美國營養學家Amy Richter於健康網站中指，每100克西蘭花的嘌呤含量為50至100毫克，屬於低嘌呤食物類別，而香港的標準則為中等嘌呤，痛風患者每天建議攝取嘌呤不超過400毫克，而發作期間每日不超過150毫克。因此，西蘭花也是痛風患者的合適選擇。

食用西蘭花等中低嘌呤食物，更可有助減少體內尿酸的產生，降低關節中尿酸晶體形成的風險及痛風發作的可能。痛風飲食｜突發痛風寸步難行！5飲食原則助改善4類食物即時降尿酸

按下圖看西蘭花3大營養素紓緩痛風功效：

+ 2

西蘭花3大營養素紓緩痛風

1）豐富維他命C

西蘭花是維他命C的豐富來源，根據2021年的研究報告，表明攝入高維他命C有助於降低血液中的尿酸。

2）含抗氧化劑

西蘭花含抗氧化劑，包括胡蘿蔔素及多酚類等，有助活化細胞對抗自由基，亦可減低身體炎症的發生。

3）高食用纖維

西蘭花的高纖維含量有助於體重管理，並有助於減少肥胖，肥胖也是痛風的因素之一。

營養學家建議使用白烚或製作沙律的方法來烹煮西蘭花。（資料圖片）

西蘭花烹煮方法才是重點：沙律、白烚降風險

營養學家建議使用白烚或製作沙律的方法來烹煮西蘭花，這樣可以降低痛風的風險。如果使用爆炒方式，並不建議使用豬油或雞油，因為每100克動物油的嘌呤含量為260至300毫克，宜改用嘌呤含量較低的植物油。

另外，如果外出吃飯，烹煮西蘭花比較多使用雞粉、雞汁或味精調味，這些都屬於高嘌呤調味料，如再配上牛肉或鮮魷等高嘌呤食材，這樣便會把西蘭花的嘌呤數值大大提升。

按下圖看5大飲食原則預防痛風：

+ 6

預防痛風5大飲食原則

1）少吃高嘌呤食物

要減少食用高嘌呤食物，如烹煮的肉汁、海鮮（特別是貝殼類海產）及內臟、酒精、酵母粉或雞精等。

痛風飲食｜營養師揭1關鍵生蠔啤酒痛風都食得！高危族8特徵要小心

2）維持理想體重

維持理想體重，把身體質量指數（BMI）維持在18.5至24之間，能降低患13種癌症風險，並延長壽命及促進健康，但在痛風急性發作期不宜減重。

3）攝取適量蛋白質

痛風患者飲食中分解所產生的尿酸，比率會高於正常人，並且不易將尿酸排出，因此，要避免攝取過多的蛋白質，每日以體重每公斤1克為宜。

4）少吃高脂食物

高脂食物會抑制尿酸排泄，並促進痛風發作，因此應避免煎炸及油酥等高脂食物，多選用蒸、烚或炒的烹調方式。

5）多喝水及避免喝酒

每天至少飲2公升水，可助尿酸排泄，並預防腎結石。宜減少飲酒，因為酒精會加速尿酸生成，並促使痛風發作。

預防痛風要多喝水及避免喝酒。（資料圖片）

西蘭花會引發痛風發作嗎？ 西蘭花不屬於高嘌呤蔬菜，這意味食用西蘭花不會增加...... 西蘭花使用什麼烹煮方法最好？ 營養學家建議使用白烚或製作沙律的方法來烹煮西蘭花，這樣可以......

參考資料：MedicalNewsToday／香港衛生署