木耳營養｜潤肺清血管黑白木耳功效各不同　木耳露3材料簡易食譜

黑木耳降血脂通血管，白木耳潤燥養顏美容，現在吃正是時候，要如何煮出像賣場一樣好喝的「木耳露」？快看台灣農糧署教「電鍋3步驟煮法」，人人在家都可以做出好喝木耳露。中醫師表示，白木耳色白入肺，能滋潤養內、潤喉生津、養顏美容，而黑木耳色黑入腎、含鐵量最高，中秋之後就是「寒露」，養生要潤燥防寒，吃黑白木耳最好！



木耳食譜｜在家也能做出好喝木耳露

台灣超市一瓶木耳露要價約8到16元，想要天天喝覺得好花錢，該怎麼自己做出好喝的木耳露？台灣農糧署教大家好喝的木耳露比例，只要用電鍋就可以自己在家做好喝木耳露：

木耳露／銀耳露（按圖看清👇👇👇）

+ 3

材料

1. 木耳或銀耳300g，大朵約8～9朵、紅棗10顆

2. 冷開水650c.c.、黑糖或蜂蜜適量



步驟

1. 將木耳洗乾淨

2. 紅棗去籽

3. 將木耳與紅棗放入電鍋，外鍋一杯水

4. 電鍋跳起後再在外鍋加水燉煮1次

5. 將燉煮好的所有食材放入果汁機打碎、攪拌均勻



秋天後養生不想喝冰的，可以熱熱的喝，不喜歡喝溫熱口感可以冰過後再喝。

相關文章：木耳營養｜木耳沒膠原蛋白！控糖防便秘黑白木耳5好處減肥這樣吃👇👇👇

+ 2

白木耳入肺，滋潤養內、潤喉養顏 還能補鈣

台灣中醫師周宗翰表示，入秋後吃木耳最適合養生，白木耳色白入肺，能滋潤養內、潤喉生津、養顏美容。而且富含膳食纖維、維他命D、鈣、葉酸、微量元素、氨基酸，其白木耳最特殊的營養為銀耳多醣體、植物性膠質，所以又稱吃的保濕因子。維他命D本身可促進鈣質吸收，且膠質也是組成骨骼成份之一，所以白木耳也有幫助骨骼健康之功效。

相關文章：【素食食譜】桃膠銀耳羹滋陰養顏 平民燕窩簡單做美麗得體👇👇👇

桃膠銀耳羹食譜

黑木耳入腎補鐵 降血脂清血管，中西醫都大推

而黑木耳色黑入腎，且在食品營養標示中，黑木耳的鐵質含量是各種葷素食物中最高，所以黑木耳的補鐵功效極佳。再加上黑木耳富含維他命K。周宗翰說，也因此黑木耳可以說是中西醫最推薦的血管清道夫，能降血脂、保護心血管、促進循環的食療。

周宗翰說，無論黑木耳或是白木耳都有助健康，兩者的膳食纖維都非常豐富，均能促進消化、幫助腸道蠕動，排空順暢防治便祕！而且黑白木耳含水溶性膳食纖維，在腸胃中會吸附水分，增加飽足感，所以如果想要預防便祕、增加飽足感助減重，兩種都可以喝。

相關文章：木耳營養｜雪耳=白木耳補鈣控血糖6好處4類人慎食 黑白木耳點揀?👇👇👇

+ 2

黑、白雙飲 潤燥養顏+降血脂

但若希望更滋潤、美白養顏，可選擇白木耳，想要降血脂、清血管，可選黑木耳。不過因為是食物，所以可以半白半黑加在一起煮，得到雙倍效果！

延伸閲讀：

維生素C之王「芭樂」好處曝光：「這時間吃」降血壓、降三酸甘油酯

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」