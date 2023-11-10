軟殼蟹、重皮蟹傻傻分不清？脂膏香軟蟹中極品　防骨鬆吃哪種？

軟殼蟹、重皮蟹都是蟹換殼過程中的產物，最容易被混淆，你又懂得如何分辨嗎？重皮蟹，是青蟹的一種，重皮蟹之所以得名，是因青蟹換殼的階段，青蟹尚未完全脫胎換骨，新長的外殼未硬，舊殼藏在了新殼下，形成兩重皮殼，故名重皮。



重皮蟹的重是重複的重。就是指蟹殼有軟硬兩層。（百度百科）

重皮蟹甘香軟 蟹中極品產量少較珍貴

重皮蟹的「重」是重複的重。就是指蟹殼有軟硬兩層。外面一層青殼是硬的，與正常蟹無異，入面一層棕色的軟殼是可食用。重皮蟹的特色在於它殼下有層軟殼，是由脂膏形成，口感甘香豐厚，充滿了蟹的精華。優質的重皮蟹，牠的蟹鉗、蟹腳關節處都充滿膏油，在重皮蟹的側面不僅看到蟹膏，用手按下去可以看到殼內的一層皮。但當蟹脫殻了，在過程中耗盡精力，便會變成水蟹，只宜煲水蟹粥了。

重皮蟹的特色在於它殼下有層軟殼，是由脂膏形成，充滿了蟹的精華。（百度百科）

重皮蟹幾時最肥美？點煮最好味？

常見的重皮蟹，其實正是青蟹將要完成最後一次換殼，但未完全脫胎換骨。此時，正是蟹的青壯年時期，最好的重皮蟹是那種剛剛重殼的，外面的硬殼又薄又脆，入面軟殼飽滿，所以蟹身十分豐厚，而且產量少較珍貴。軟殼下包藏了蟹的脂膏，再下面就是潔白香甜的肉質。重皮蟹不僅肉質好、口感美，而且色澤光亮，營養價值高，含有豐富的蛋白質。一般而言，重皮蟹在清明至中秋期間最為肥美。重皮蟹最佳的食用方法是鹽焗或清蒸，不用加任何調味料，就可以吃出蟹的油脂香膏，以及香甜的蟹肉。

重皮蟹在清明至中秋期間最為肥美。（百度百科）

軟殼蟹、重皮蟹有什麼分別？

軟殼蟹是蟹已蛻去了舊殼，而新殼尚未變硬，就是軟殼階段。而重皮蟹則是舊殼未蛻去新殼已長成，新殼舊殼同時並存。而軟殼蟹並不是一個品種，而是所有螃蟹剛脫完殼的狀態，比較常見的種類有藍蟹、花蟹及梭子蟹等海水蟹。蟹在生長過程中會不斷脫殼，再生成新的外殼，並由軟變硬，最後長得更大。

蟹會先在表殼底下形成一層柔軟纖薄的新殼，並吸水讓舊殼膨脹裂開，然後花費約十分鐘慢慢鑽出來，再重新讓外殼長好，這個時候就成了軟殼蟹。當殼脫掉後不久，新殼就會開始變硬，那就算不上是軟殼蟹了。

軟殼蟹是蟹已蛻去了舊殼，而新殼尚未變硬，就是軟殼階段。（知乎）

軟殼蟹幾時最當造？

軟殼蟹盛產季節大約在每年三月到十月初，根據氣候狀況而不同。軟殼蟹不需要剝殼，經過烹調後連殼帶肉都可食用，軟殼蟹的骨骼及蟹殼含有鈣質和甲殼素，就可以吃得到整隻螃蟹的營養，預防骨質疏鬆也有一定的幫助。烹調上，除了口部、鰓及腹部，整隻蟹都可以食用，通常是用油炸或氣炸方式。

不少東南亞養殖場，為了提升蟹的換殼速度，會殘忍地折斷其腳，令蟹面臨生存危機而拼命進食，提升長大的速度，並由脫殼中長出新腳。

，除了口部、鰓及腹部，整隻蟹都可以食用。（網上圖片）

參考資料：中國數字科技館／Huffpost