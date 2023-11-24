行街市｜青衣街市海鮮檔尋找罕有黃勒斑/打鐵鱲 1種魚要預訂1年？

青衣街市原來非浪得虛名，一個市政街市內的海鮮檔，竟然隱藏了多種人氣魚王，什麼黃勒斑，本灣紅斑也有，還有一些非常罕見的魚類，如荷包蝶及打鐵鱲，今次真的大開眼界。

攝影：黃偉麟



青衣街市由青衣港鐵站，B出口步行約5至6分鐘便到達。（黃偉麟攝）

青衣街市是卧虎藏龍之地，一間人氣海鮮檔的名氣甚大。（黃偉麟攝）

網上群組熱推人氣海鮮檔 海魚種類多名不虛傳

一說到青衣街市，很多人認為是一個地區街市，沒什麼特別。可是，青衣街市是卧虎藏龍之地，一間人氣海鮮檔的魚類，隨時有香港築地之稱的荃灣楊屋道街市也買不到。青衣街市位置不算便利，最方便已經是由青衣港鐵站，B出口步行約5至6分鐘便到達，街市鄰近青衣公園。

青衣街市面積不大，而且只有地下一層，海鮮檔約有7至8檔，其中一檔就是雄記海鮮，此店在海鮮群組名氣甚大，不時買進罕有魚類，甚至是貴價魚王。記者來到一看，的確滿滿海捕魚，店舖將養殖魚或海捕魚分成兩區，所以不難分辨是否海捕魚，店員更稱，她們的海捕魚是最齊及最多，我們的魚種其他地方未必有。

按下圖看青衣街市有哪些人氣海鮮：

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本灣黃勒斑有魚王美譽 這種魚要預訂一年

負責人阿妹指，這個天氣本灣石斑非常肥美，一種本灣紅斑較少有，而且價值不菲，一條約三斤左右的紅斑，已經索價$2000左右，大約$700/斤。另外，有魚王之稱的黃勒斑，今天剛好遇到一條7斤重的，阿妹指平常要$400/斤，但今天這條只需要$200/斤，這個尺寸最適合用作起肉炒球。

除了貴價魚之外，阿妹及職員金哥開始介紹其他罕有魚種，金哥首先拿出了一條紅石釘魚，黃石釘大家就見得多，這條紅石釘金哥稱之為最當造魚類，這個時節約$300/條，肉質非常嫩滑。此外，金哥再拿出了一條珊瑚魚，他指這種魚有錢都未必食到，現時有40人在排隊預訂，約排上一年左右，就是金黃色的荷包蝶魚。最後，金哥再拿出一條打鐵鱲，他稱之為另類魚王，因為打鐵鱲非常少有，今天這個尺寸是少之又少，但價錢不貴約$80/條，都是必須預訂才有。

按下圖看青衣街市有哪些人氣海鮮：

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黃立鯧海養大不同 紅瓜子斑原來識變身？

金哥及後開始講解一些魚類知識，如海捕的黃立鯧外觀上與養殖貨不同，海捕黃立鯧由於較多游泳的機會，所以上鰭會比較長，而養殖的會比較短，最後海捕黃立鯧身上會帶有黃金色，而養殖的銀灰色。另外，紅瓜子斑原來會變身，紅瓜子幼魚的時間是深紅色，帶有一些藍色斑點，而成魚後會變色鮮豔的紅色，樣子是完全不同。

最後，負責人阿妹補充，這個時節沙鯭魚也是最當造，最適合油鹽水浸或清蒸。而具類方面，她介紹一種印尼進口的花螺，口感非常爽彈，與一般的花螺不同，今天印尼花螺與本地花螺同價，都是$80/斤。最後，今天還有一種藍尾棕蝦，中秋至入冬都是海棕蝦的當造季節，而這種藍尾棕蝦會較正常海棕蝦少有，藍尾棕蝦的尾站帶有藍色花紋，口感雖然不及棕蝦爽彈，但蝦味會較濃郁，大家遇到就不要錯過。

按下圖看青衣街市有哪些其他海鮮：

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青衣街市另一人氣店舖 燒烤醃肉專門店

青衣群組經常推薦的另一店舖，就是青衣街市的燒烤醃肉店，表面上只是平平無奇的凍肉店，所售賣的都是一般凍肉，但在店舖的左右兩方，各有一個醃肉凍櫃，左邊的是較貴價的醃肉，如豬仔髀、牛扒及羊架等，還有一些即切安格斯牛肉。右手邊的凍櫃就是一般燒烤醃肉，肉類及海鮮都一應俱存，而且網友指味道不錯，喜歡燒烤的朋友可以前來購買。

按下圖看青衣街市有哪些燒烤醃肉：

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以上價格日期：2023年11月7日13:00

*街市價格可升可跌，每日或有不同，以當天為準

