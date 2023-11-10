行街市｜元朗大橋街市蝦$38斤 墨魚$45 蟶子$40斤/教買本地豬貼士

元朗大橋街市｜今次回到新界區一個熱門街市，是元朗兩大街市之一的大橋街市。元朗人經常說，買優質海鮮要去大橋街市，要買便宜貨就要到同益街市，究竟是否真實呢？

攝影：黃偉麟



今次回到新界區一個熱門街市~大橋街市。（攝影：黃偉麟）

元朗大橋街市地點便利，於元朗港鐵站步行約5分鐘便到（攝影：黃偉麟）

元朗大橋街市海鮮選擇多

元朗大橋街市地點便利，於元朗港鐵站步行約5分鐘便到。元朗大橋街市位於元朗政府合署的地下，單是海鮮檔已有超過20檔，而且種類較多，雖然未置於楊屋道街市及大埔街市般成行成市，但不論平價及貴價海鮮都一應俱全。

大橋街市今次最抵買的就是蝦、蟹及活墨魚，正值活墨魚的當造期，不少海鮮檔都有活墨魚出售，其中一檔最便宜，小的活墨魚$45/隻，大的也只需$88/隻，如果在西貢購買，小的活墨魚也需要$100。另外，也有紅毛鏡出售，價錢中規中矩。另外，今天找不到$100/3斤的白蟹，但也有一份份的雜蟹出售，當中夾雜三點蟹、白蟹及藍花蟹，約$48至$55/份，每份約3至5隻，全部都是活蟹，這個價錢相當便宜，如果要單買的話，也不用$100/斤。

蝦亦是今天重點之一，看見其中一個海鮮檔，剛死的海中蝦$38/斤，與其他街市不同，記者今天看到檔主會不停把死的海中蝦挑出，放在$38/斤這個區域，另外，海虎蝦及草蝦也是一樣，剛死去的海虎蝦$98/斤，最適合用來豉油王大蝦。

按下圖看大橋街市有哪些海鮮：

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本地豬專門店 檔主對平價豬肉這樣看

今次來到大橋街市，目的是尋找一個本地豬專門店。順道問問檔主，對平價豬肉有什麼看法。本地豬專門店的檔主康哥指，豬肉農場售價已經要17元斤，但每隻豬屠宰後會失去4成，再加上屠宰費、運輸費、租金及人工，所以不可能這樣便宜。

康哥指，豬肉有很多級數，分別是可食用高級、可食用中級、動物食肉及工業用級別，他指雖然無法證實或得知平價肉類的來源，但行內人常用一種叫神仙水的防腐劑，可以把雪藏豬肉起死回生，使用時需要帶上眼罩及手套，不可接觸到皮膚，浸好神仙水後，用清水清洗便放上架出售。他擔心平價豬肉就是用上這些方法，市民進食後會有不良的影響。

本地豬專門店負責人康哥擔心，平價豬肉是用防腐劑浸泡，令雪肉起死回生。（攝影：黃偉麟）

康哥指新鮮豬肉表面會帶有光澤，不會啞色。（攝影：黃偉麟）

禽畜業聯會副主席：一斤豬肉未計租金人工成本經已$40

豬肉檔主康哥，他更馬上約來香港禽畜業聯會副主席林榮源，講解豬肉的成本價格。林副主席指，活豬無論是本地或者是內地，運送去屠宰場已經要一個成本，一隻豬平均需要飼養6個月，每隻約200斤，屠宰後只有120斤，還有頭、腳、皮及骨等部份是賣不到錢，平均一斤成本價已經$40，還未計算店舖的租金及人工。而大陸活豬每斤成本也便宜最多$10，他指出，市面上$30多元的，絕對無可能是新鮮豬肉，肯定是冰鮮豬肉扮新鮮豬肉。

因此林副主席指，本地豬最便宜都要賣$60至$70一斤，坊間那些$40一斤的所謂本地豬，肯定不是本地飼養豬隻。他補充，本地飼養豬隻是經過香港禽畜業聯會的認證，現時共有43個本地養豬場，協會會給予出售本地豬的店舖一個認證，認證通常會放在店舖當眼位置，市場只需要看到這個認證，就代表是出售本地豬肉。

香港禽畜業聯會副主席林榮源，講解豬肉的成本價格。（攝影：黃偉麟）

林副主席教大家，有這個認證才是真正本地飼養豬隻。（攝影：黃偉麟）

豬肉檔主教大家不同部位的烹煮方法

首先就是肉餅，康哥指製作肉餅通常用3個部位，分別是臍底肉、梅頭肉及豬踭肉，以往較多人用臍底肉，因為較梅頭肉便宜，臍底肉同時可做到3分肥7分瘦的效果，所以用作製作肉餅是非常合適。另外，就是梅頭肉，梅頭肉的用法較廣，當然可以製作肉餅，因為肥瘦適中，另外也可以製作叉燒，但梅頭肉價錢會較貴。最後就是豬踭肉，豬踭肉也可以製造肉餅，但會偏瘦一點，但會容易起膠，建議用作包雲吞及餃子會更合適。

另外，康哥再介紹一種香港人最愛的食物，就是帶骨的梅頭豬扒，康哥只帶骨的較去骨的更矜貴，因為帶骨的梅頭豬扒會連上一個肉眼蓋的部份，這種帶骨梅頭豬扒每隻豬只有十多件，而且不用刀拍也會非常軟腍，每件平均$35至$45元。之前蘇絲黃曾經說過，這種帶骨梅頭豬扒是需要留貨，康哥直認不諱，因為求較多，每天二時許只賣剩一件，是可遇不可求的部位。

按下圖看豬肉的不同部位：

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以上價格日期：2023年11月7日13:00

*街市價格可升可跌，每日或有不同，以當天為準

