行街市｜筲箕灣街市罕有本灣活魚 海魚$50份 蝦$48斤 扇貝$50/3隻

筲箕灣街市為港島東一個重點街市，這個街市最出名的就是鮮製鯪魚肉及本灣海魚，而且網民指經常可買到一些罕見魚種，今次又看筲箕灣街市有什麼驚喜，是否值得前往，又會不會買到好東西。

攝影：黃偉麟



筲箕灣街市即露天市場 海鮮種類有特色

之前問一位住在港島東的朋友，會到哪個街市買餸，他二話不說便答我筲箕灣街市，今次就專程到訪筲箕灣街市，看看是否如實。來之前也做了些準備，就是想購買鮮製鯪魚肉及本灣海魚。

筲箕灣街市坐擁兩大環境優勢，分別是鄰近港鐵筲箕灣站及一個大型巴士總站，並且有多條巴士線由九龍前往。記者到達後，發現筲箕灣市政街市原來已經關閉，所指筲箕灣街市，其實是金華街一帶的露天市場。筲箕灣街市的特色當然不是便宜，而是因為鄰近筲箕灣天光墟魚市場，所以會有較多一般街市沒有的本灣網捕或海釣魚類。

筲箕灣街市有一檔專賣本灣活魚的海鮮檔。（攝影：黃偉麟）

海鮮檔較多本灣貨 活魚可遇不可求

筲箕灣街市大部分海鮮檔都出售冰鮮魚，當中多是本灣貨，有處理好的青根魚及紅衫魚，都是$30/斤，另外也有一種大口螺，幾乎隨處可見，檔主說是本灣貨，可打碎外殼後用來煲湯，有滋陰補腎的功效。此外，本灣的冰鮮蝦也是值得購買，檔主說是捕獲後馬上冰鮮，所以還保留海蝦的鮮味，海蝦$48斤可以用作清蒸或清炒。

筲箕灣街市有一檔專賣本灣活魚的海鮮檔，全部是近日海捕，檔主指魚類的款式無法控制，全是網到什麼就賣什麼，絕對可遇不可求，檔主更說流量快，看好什麼就出手要快。記者看準了一份烏絲魚，當中有一條烏絲魚及數條石剎婆，檔主開價$80，打算拍攝完畢後才購買。怎料，10分鐘後回到魚檔，那份烏絲魚已經售出了，只有一份梭羅魚$50。另外，檔主也推薦海捕金鼓魚及海捕細鱗魚，分別是$140及$120。

按下圖看筲箕灣街市有哪些海鮮：

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港島名氣淡水魚店 鯪魚肉每天新鮮製造

今次另一個目標就是名氣淡水魚店的鮮製鯪魚肉，之前在網上搜尋了一些資料，原來此店的鯪魚肉大有來頭，國內供應香港的鯪魚主要有3種，分別是土鯪魚、泰國鯪魚及印度鯪魚，當中以土鯪魚味道最佳，帶有較少的泥味，所以價錢會較高。此店的土鯪魚每日凌晨起肉並運送香港，再由檔主起骨去皮，打成鯪魚肉。

檔主說他們只有一種鯪魚肉，為防止變壞，不會預先加蔥。客人想加蔥也可以，可在購買時才混入。鯪魚肉以$48斤的價錢來說，的確是有點貴，但記者買了$30元回家一試，的確是品質較高，沒有鯪魚肉的泥味。

按下圖看筲箕灣街市有哪些淡水魚：

生果便宜 澳洲珍寶藍莓$40盒

前一個星期走訪了西區副食品批發市場，當時澳洲珍寶藍莓的價錢為$40/盒，今次在筲箕灣街市，售價是$80/2盒，另外，西班牙柿及恐龍蛋分別是$55/4個及$25/4個，價錢比上星期的元朗街市更便宜。

筲箕灣名氣食街──東大街 必試安利魚蛋粉

來到筲箕灣，又怎能錯過名氣食街東大街，這裡有多間名氣小店，也有牛雜及豬雜粉麵店，但今次的目標是安利魚蛋粉，這間超過50年歷史的粉麵店，最出名就是魚蛋粉。記者今次點了招牌的魚蛋魚片河粉及牛腩魚片撈粗，魚蛋魚片河粉的味道的確出色，魚片頭浸湯後依然香脆，而且湯底清甜，飲後也不見口渴，而牛腩味道不過不失，撈粗麵的味道也不俗，雖然價錢略貴，但絕對值回票價。

按下圖看街市的水果及東大街安利魚蛋粉：

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以上價格日期：2023年11月12日12:00

*街市價格可升可跌，每日或有不同，以當天為準