行街市｜西區批發市場生果平過果欄？冰糖橙$5 黑柿$30 湖北蛋$1

已遊走全港九新界多個街市，今次特別一點，帶大家來到有港島果欄之稱的西區副食品批發市場。雖然這個市場主要做批發生意，也有少量提供零售，不少網友說這裡的水果非常便宜，比油麻地果欄更抵。

攝影：黃偉麟



西區副食品批發市場，是一個超過30年歷史的批發市場。（攝影：黃偉麟）

西區副食品批發市場 海鮮蔬果一應俱全

這個超過30年歷史的批發市場面積極大，並分成三座建築物，左邊的是蔬菜批發，中間的下層是水果批發，上層是蛋類批發，而右邊的建築物則是魚類批發。要前往西區副食品批發市場並不困難，只要在港鐵大學站A2出口，步行約5分鐘便到，由於批發市場有多個入口，要到達正門，就要多行2分鐘左右。

港鐵大學站A2出口，步行約5分鐘便到。（攝影：黃偉麟）

西區副食品批發市場佔地面積極大，並分成三個建築物。（攝影：黃偉麟）

水果規模不輸油麻地果欄 日本柿當造抵食

果欄分成6行，佔地面積不輸油麻地果欄，當天記者約12時到達，約有7至8檔提供零售，有檔主指10時左右會有更多檔口可以選擇，可是，這裡大部分沒有標上價錢，需向店員問價。

批發市場果欄面積不輸油麻地，約有7至8檔有提供零售。（攝影：黃偉麟）

有水果檔主稱，10月尾至11月中是日本黑柿最當造的季節，日本黑柿的甜度高達16，而且帶有黑糖的香味，外脆內軟，會較一般日本柿的口感優勝，現時每個$30至$35，檔主稱，日本黑柿是非常容易雪壞，所以購買時要特別小心，要看看底部中間的位置，有沒有脫皮或破損，如果有的話則代表已經雪壞，而很多客人著重的表面傷痕，檔主指其實只是生長時的自然破損，完全不影響食用，價錢卻會平一點。

另外，現時繼續有和歌山柿，雖然味道不及黑柿，但也以清甜見稱，這裡價錢較相宜，中型和歌山柿只售$20。還有西班牙柿，這種柿現時隨處可見，這裡平均約$15至$18一個，價格的確較市面便宜。

冰糖橙的確一試難忘，味道非常清新，帶有一種清甜的果香。（攝影：黃偉麟）

冰糖橙清甜無比 重拾兒時味道

今次檔主推薦一種時令水果，就是雲南的冰糖橙，檔主指現在是當造期，出售的地方並不多。這種冰糖橙的確一試難忘，它的味道有別於我們常吃的美國橙或澳洲橙，雖然甜度只有12左右，但非常清新，帶有一種清甜的果香，非常似我們兒時常吃的大陸柳橙，不會是死甜，而且水分極多非常止渴。雲南冰糖橙約$4至$5一個，當天亦見有客人原箱購買，可見不乏支持者。

按下圖看西區副食品批發市場的水果：

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糖心皮蛋把握食用黃金期 過期即變實心

今次專程前來西區副食品批發市場，其實主要目的是找一個蛋批發商。負責人Jeffery是蛋行的第三代負責人，他們出售的皮蛋及鹹蛋都是自家工場醃製，例如皮蛋，大多國產貨都會用上較濃烈的醃料，製造出來的皮蛋會較濃味，甚至帶有亞摩尼亞味道，相反，他們經過多年的調校，所醃製的皮蛋及鹹蛋會較鮮味。

Jeffery指，製作糖心皮蛋要控制醃製日期，必須要保持在40天左右，否則會失去流心狀況，而擺放過久，更會自動變成實心皮蛋。由於食用期較短，所以糖心皮蛋的價錢會較貴，每隻約$6.5，而實心皮蛋$3隻。

由於糖心皮蛋價格較高，Jeffery指購買時要留心食用日期，通常在食用日期內進食，都可以保持流心的狀態，而糖心皮蛋主要用作涼拌食用，如涼拌尖椒皮蛋，實心皮蛋可用作烹煮或滾湯。

製作糖心皮蛋要控制醃製日期，必須要保持在40天左右，否則會失去流心狀況。（受訪者提供）

零售雞蛋$1隻 3種常見蛋最佳烹煮法

蛋批發市場也有雞蛋出售，零售價格大致相若，中國蛋約$1隻，美國白蛋約$1.5隻，但最少30隻起。Jeffery指他們主要出售3種雞蛋，就是美國白蛋，中國東北啡蛋及湖北蛋，3種雞蛋的味道及顏色不同，所以烹煮方法也不一樣。他指美國白蛋最滑，汁液會比較稀，用來炒滑蛋最適合。而兩種中國蛋，東北啡蛋的蛋黃顏色與美國白蛋接近，但其蛋白較濃稠，最適合用來香煎。最後就是常見的湖北蛋，湖北蛋的蛋黃顏色明顯是橙黃色，而且味道較濃烈，最適合作蒸蛋。

雞蛋宜放雪櫃或室溫？

很多人喜歡把雞蛋放在廚房，但Jeffery指廚房的溫差大，溫度的變化就會令雞蛋變壞，一般室溫只可以存放3至7天。所以他建議雞蛋必須放在雪櫃，在低溫的環境下可存放一個月。他還叮囑大家不要清洗雞蛋後存放，因為洗蛋會除去雞蛋表面的薄膜，讓細菌可以從氣孔進入蛋內。所以，無論雞蛋有多骯髒，都不應該存放時清洗，應該在進食前才清洗。

按下圖看西區副食品批發市場蛋批發商：

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批發市場後方為海濱公園 連接中山公園

由於西區副食品批發市場主要作批發生意，可能有需要登記身分證才可以進入，若駕車前來，可泊車在較近檔口的位置，時租亦非常便宜。

西區副食品批發市場除了掃貨之外，也可當作一個景點遊覽，批發市場的後方就是西環海中心公園，這裡環境非常優美，可遠眺西九龍的景色，這個公園的前身就是西區副食品批發市場的落貨碼頭，現時已改建成公園，但仍保存了4個碼頭及1個落貨吊臂，都是不錯的打卡位。沿海旁步行約10分鐘，便可到達中山公園，大家都可考慮作為一個景點。

按下圖看西環海中心公園及中山公園：

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以上價格日期：2023年11月6日12:00

*街市價格可升可跌，每日或有不同，以當天為準

