護心水果｜氣溫降1°C增心臟病發20%！護心3水果士多啤梨宜吃多少?

2023年轉眼間又來到冬季，入冬後當造水果有士多啤梨及柑，但冬天是心臟病的高峰季節，當每降攝氏一度，心臟病相關的病發率會增加20％，想在冬天保護心臟，並降身體發炎的情況，又可以進食什麼水果呢？



冬天天氣寒冷，心血管疾病發生的機會率較平日一般增加。（網上圖片）

當造水果補水滋潤 減30％心臟病的風險

冬天天氣寒冷，心血管疾病發生的機會率較平日一般增加，特別是長者及長期病患者，氣溫下降導致血管收縮，令身體的血壓上升，加上身體亦需要製造很多熱能，會加劇心臟負荷。在天氣乾燥的環境下，進食適合的水果不但可以補充水分，還可達到滋潤的作用。冬季有3種當造的水果，更有保護心血管的作用，適量進食更可減30％心臟病的風險。

冬季有3種當造的水果，更有保護心血管的作用。（網上圖片）

冬季護心3種不可不吃的水果：

護心水果1：紫提子 連皮吃防心肌梗塞

紫提子含豐富的花青素和多酚類，有助清除體內的自由基，改善免疫系統及增強抵抗力，所含的維他命A更勝紅提子、青提子及黑提子，為現今4款常見提子之首，能保護眼睛並增強視力。紫提子連皮計算，升糖值大約為53，也屬低升糖值的水果，每100克紫提子約有78卡路里，可考慮每日進食10至15粒。但要排除一種常見的紫提子╴就是日本的巨峰提子，其升糖值卻非常高，升糖值達106，因此，糖尿病患者絕對不適宜食用。

紫提子皮含有可預防心肌梗塞的類黃酮，只要清洗乾淨就能連皮吃，預防心肌梗塞效果更明顯。另外，提子皮中的白藜蘆醇亦可降低膽固醇吸收和壞膽固醇，防止心血管被阻塞。最後，所含的鉀質，可以預防高血壓，心臟病和中風的風險，是冬季護心的最佳水果之一。

紫提子皮含有可預防心肌梗塞的類黃酮，亦可降低膽固醇吸收和壞膽固醇。（網上圖片）

護心水果2：士多啤梨 降32%心臟病風險

冬天是士多啤梨的豐盛季節，由每年12月至翌年3月，士多啤梨都是隨處可見，當中日本的士多啤梨是最受歡迎。士多啤梨含極豐富的維他命C，可以幫助身體代謝以及保持身體溫暖，在寒冷的冬季，身體會分泌腎上腺素以保持體溫，而維他命C和維他命B1就會因此被大量消耗，所以每天大約吃3粒士多啤梨就能滿足一日所需，維他命C亦一樣有防止血管老化的抗氧化功能。士多啤梨的升糖值大約為40，而每100克士多啤梨只有32卡路里，絕對是健康之選。

此外，士多啤梨含有的花色素苷可以消除自由基，防止血栓形成。根據美國的研究證實，士多啤梨的花色素苷更可以降低32%患心臟病的風險，由於身體過多的自由基會影響心臟血管的健康，花色素苷就能夠抑制自由基並防止體內炎症或血塊形成，繼而降低心臟病罹患風險。

士多啤梨的花色素苷更可以降低32%患心臟病的風險。（網上圖片）

護心水果3：紅石榴 減膽固醇氧化防動脈硬化

紅石榴也是一種冬天才會出現的水果，雖然進食比較麻煩，但味道非常清甜，而且益處眾多，也是超級水果之一。每100克紅石榴的卡路里約為83，升糖值大約為53，也屬於低升糖的水果。紅石榴含有多種營養素，像是鞣花單寧、花青素、類黃酮等，這些營養素都是超級抗氧化劑，有助清除體內的自由基，保護體內細胞不受傷害，所以有超級食物之名。

其石榴汁亦有助胰腺中的細胞運動，有效降低胰島素阻抗，達到降血糖的功效。石榴同時含有血管張力素轉化酶抑制劑的功能，能控制血壓。在動物實驗或人體實驗中，都發現紅石榴能減少壞膽固醇之氧化，阻止粥狀動脈硬化的發生。最後，所含的鞣花單寧亦具抗氧化和抗炎作用，是一種預防心血管疾病的超級水果。

紅石榴具有抗氧化和抗炎的作用，是一種預防心血管疾病的超級水果。（網上圖片）

參考資料：OnlyMyHealth／早安健康