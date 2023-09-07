50歲後進食什麼最好？營養師推6食物護心助防癌 必吃豆降發炎！

隨著年齡增長，中年人士對營養的需求有所改變，限制進食變得更為重要。要有強健的體魄，必須改變以往的飲食習慣，今次，美國老年病學家專家分享了50歲以上的人應該進食什麼。



踏入50歲後，食物對身體的影響跟年輕時有所不同。（網上圖片）

踏入50歲後，大家會發現食物對身體的影響跟年輕時有所不同，每晚一份健康的水果，可能是致命的毒藥。女性隨更年期雌激素水平下降導致骨質疏鬆，對鈣質的需求增加，所以飲食方面需要補鈣。

對於男性來說，隨著年齡增長，身體很容易失去產生胰島素的能力，從而導致血糖​​失衡或糖尿病。特別在60歲後，新陳代謝的減慢，進食高熱量食物更易致肥，心臟病也是中年人士的第一號殺手，因此，保持心臟健康何其重要。

美國紐約大學朗格健康中心的老年病學Nina Blachman博士建議，盡可能限製鹽的攝入量，多使用番茜、藏紅花或迷迭香等香草調味，使用少鹽甚至不加鹽的情況下，為食物增添風味。

按下圖看中年人士必食6大食物：

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中年人士必食6大食物

1）豆類

豆類如鷹嘴豆或黑豆，對於中年人士來說是一個好的選擇。美國註冊營養師Tara Tomaino指出，無論是罐裝還是乾豆，對於50歲及以上的人來說，都是一種很好的食物，因為豆類是纖維和植物蛋白的重要來源。纖維是心臟健康、血糖管理和體重控制的關鍵營養素。而植物蛋白含大量的膳食纖維，能夠幫助腸胃消化，更包含不飽和脂肪酸、抗氧化物質、植化素和維他命，可以降低身體的發炎反應。

2）綠葉蔬菜

深色綠葉蔬菜如菠菜、羽衣甘藍、甜菜、羽衣甘藍及西蘭花等，都富含纖維、鐵質、鎂質、鉀質及鈣質，對心臟健康非常重要。而綠葉蔬菜的碳水化合物及熱量也很低，要控制體重及血糖，綠葉蔬菜是最佳選擇。

3）莓類

莓類包括草莓、藍莓和黑莓，都對中年人士的健康非常有益。莓類含豐富的抗氧化劑，有助於減輕炎症並為身體提供助抗癌能力。另外，莓類的纖維含量也高，對於控制血糖是絕佳的選擇。

莓類含豐富的抗氧化劑，有助於減輕炎症並為身體提供助抗癌能力。（網上圖片）

4）三文魚

野生捕獲的三文魚含豐富奧米加3脂肪酸，因此是中年人士的首選食物。奧米加3脂肪酸對心臟健康非常有益，也有助維持大腦的健康。 因為三文魚的飽和脂肪含量低於紅肉，是一種很好的蛋白質來源。

5）堅果類

美國註冊營養師Marine Melamed指出，杏仁、核桃、亞麻籽及奇亞籽，含有有益心臟健康的脂肪、纖維及營養素，堅果類可以幫助維持健康的膽固醇水平，保護消化系統的健康，亦是植物蛋白的最佳來源之一。

6）藜麥及糙米

對於中年人士來說，全穀物是另一個最佳的選擇。 如藜麥、糙米、全麥和燕麥等，均含豐富的纖維和碳水化合物，Marine Melamed指這些食物可提供持續的能量，不但有助消化，還可以調節血糖水平，降低血糖​​失衡或糖尿病的風險。

藜麥、糙米、全麥和燕麥等，均含豐富的纖維和碳水化合物。（網上圖片）

參考資金：HUFFPOST／早安健康