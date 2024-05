教大英語研究及數碼傳訊榮譽文學士　造就精通英語之數碼新世代

要在數碼年代脫穎而出,新世代的學生須具廣泛專業技能,從數碼化工具應用、信息處理等硬技能,到國際視野、跨文化溝通等軟技能,必須一一掌握。有見及此,香港教育大學人文學院開辦英語研究及數碼傳訊榮譽文學士課程,旨在培養兼備人文素養、英語能力及數碼科技知識的專才,內容涵蓋英語專業培訓、數據庫管理、電腦輔助翻譯、語音科技等。



課程別具優勢 結合英語研究和數碼傳訊

課程豐富多元,提供跨學科及跨文化的訓練,為學生在英語研究、語言學、數碼科技等範疇上建立扎實基礎。課程主任李烱樂博士表示:「課程一大優勢是將英語研究和數碼傳訊結合。在全球化和數碼化的大環境下,數碼傳訊在全球業務中扮演的角色舉足輕重。我們希望培養語文能力高的數碼傳訊人才,能將科技企業在產品開發過程中的考慮翻譯成客戶能懂的語言,成為兩者溝通的橋樑。」此外,課程傳授的跨文化溝通技巧,亦有助畢業生在節奏急促、跨越地域的職場上無往而不利。

英語研究及數碼傳訊榮譽文學士課程主任兼語言學及現代語言系助理教授 李烱樂博士

開創廣闊就業前景 擁抱大灣區龐大機遇

由於教育、媒體、新聞和出版等行業正進行數字化轉型,具備數碼科技知識的學生將會在這些領域中嶄露頭角。李博士表示:「我們的畢業生除了能為數碼教學的未來發展作出貢獻,亦能勝任國際科技公司、或以科技主導創新的企業的工作。這些企業對擁有良好英語溝通能力及優秀數碼適應能力的人才需求殷切。」隨著大灣區的發展,區內商業、會計、法律和科技等行業要跟外國接軌,需要更多人才,將可為學院畢業生帶來機遇。「畢業生也可選擇到大灣區從事博物館、數碼媒體和表演藝術等行業,與區來的文化產業接軌。」

採用多元學習模式 鼓勵學生多維度探索知識

課程透過多元化學習模式,讓同學掌握跨學科、跨文化的知識,並著重最新數碼工具作數碼傳訊的應用訓練。除了主修及副修科目外,同學須在第三學年的暑期參加實習。此外,通識科的體驗式學習更透過實地考察、訪問、服務為本等活動,讓同學多維度探索語言、文學、文化、歷史、宗教等不同範疇的知識。

實習饒富意義 開拓學生眼界

同學有機會在本港或大灣區其他城市實習,於實際生活環境整合和應用學習所得的知識,迎接現實工作環境的挑戰。現正就讀該課程四年級的同學Mujtaba-Amjad表示: 「我曾在一間幫助少數族裔青年學習廣東話的本地初創公司實習。由於學習工具和平台不多,少數族裔學習廣東話非常困難。」團隊致力推廣學習工具及開辦課程,讓少數族裔青年更有效學習廣東話。「能跟專業團隊共事,並了解學習工具和平台如何幫助少數族裔,這次實習甚具意義。」

Mujtaba-Amjad同學

強調全方位學習支援 助學生解決學術就業疑難

人文學院針對同學的學習需要,適切提供全方位支持,更致力推行學術指導計劃,幫助學生解決學術上的疑難。

現就讀課程四年級的同學梁曼璐表示: 「學院的老師很有愛心,很關心學生。每當我擔心學術發展時,學術顧問都會提供幫助。當我對未來的職業感到迷茫時,她都會慷慨地給我建議。此外,課程主任亦十分關心同學的學習進度。我很高興能與他討論學習困難和對畢業論文的想法,他亦建議我修讀一些有助未來職業發展的副修課程。」

梁曼璐同學

富彈性入學途徑 配合不同學生需要

除了目前接受高年級入學外,課程亦接受一年級入學,並歡迎對英語、語言學及資訊科技有興趣的學生修讀。課程以英文授課,非華語學生也適合報讀。

英語研究及數碼傳訊榮譽文學士 JUPAS Code: JS8675

Bachelor of Arts (Honours) in English Studies and Digital Communication

查詢:2948 7247

電郵:a4b093@eduhk.hk

網頁:https://www.eduhk.hk/fhm/esdc

(資料及相片由客戶提供)