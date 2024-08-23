蘇Sir化身醫師「內外兼治」 根治孩子學習問題呈分試輕鬆過關！

相信不少家長都為孩子的學習態度和學業成績而苦惱，尤其是準備孩子的升中呈分試時，家長們可謂操碎了心。為了讓孩子能取得高分，不少家長可能會送孩子到補習社狂做補充練習，然而時代已經不同，傳統高強度填鴨式教育已經不再適用。要孩子的成績及個人成長進步，就要從根源出發，先從學習動機入手，引起孩子對學習的興趣，孩子的成績及個人成長才會有進步。Stand-up Education Centre高科技教育中心的蘇Sir就化身成「蘇醫師」，以一套獨到的「內外兼治」學習療法，幫助孩子們在快樂學習的氛圍下，激發學習潛能，提升學習效率，在呈分試中取得理想成績。



學習困境影響親子關係 孩子家長同感絕望

香港的教育制度，一直以來都被詬病為「壓力煲」，家長和孩子都承受著超乎想像的壓力。為了讓孩子贏在起跑線，不少家長從孩子幼兒園時期就開始報讀各種興趣班、補習班，希望孩子能夠在學業上取得好成績。然而，這種高壓的教育方式，往往適得其反，讓孩子對學習產生厭倦情緒，甚至失去學習的興趣。一提起做功課、溫習等就逃避；每逢測驗考試，孩子更可能表現出焦慮、緊張的情緒。面對孩子的學習困境，家長亦同樣感到焦慮無助，甚至乎絕望。就算為孩子報讀了各種補習班，但成績卻不見起色，甚至愈來愈差，為學習問題而引起的爭吵也愈來愈多，親子關係因而變差。

順應時代變遷 啟發孩子學習興趣

隨時代轉變，墨守成規的填鴨式教育已不合時宜。家長們不妨回想一下，自己小時候是否也曾對某些科目產生興趣，卻因刻板沉悶的學習模式導致成績不佳，甚至失去學習的熱情？然而，當我們長大後，卻透過 YouTube 等生動有趣的管道重拾興趣，理解得更透徹。孩子也一樣，透過生動有趣的影片和事物，他們更容易對某些學科產生興趣，從而學習得更多、更好。在這個資訊爆炸的時代，孩子們需要的是獨立思考、解決問題以及溝通合作的能力，而這些能力無法單靠死記硬背和刷題訓練獲得。有見及此，Stand-up Education Centre高科技教育中心深諳現代教育的發展趨勢，以「努力令學生開心、自覺、生性、進步及懂感恩」為教育理念，致力於創造一個快樂、高效的學習環境，讓孩子們在輕鬆愉悅的氛圍下，愛上學習，主動學習。

蘇 sir 首創以高科技太空艙為主題的「呈分試應援站」，提供過百款蘇 sir 自創的禮 品供學生換領，讓他們能夠提高學習動機。

網課不專心？蘇Sir變身超級英雄救成績！

高科技教育中心Stand-up Education Centre校長蘇廸希（蘇sir）主要教授小五、小六呈分試學生，多年經驗令他明白要令孩子們成績及自身進步，先決條件是要孩子們感到快樂，以及引起他們的興趣，孩子們就自自然然會自己去學習，成績也會有進步。因此，蘇sir在教學時亦會製造輕鬆愉快的氣氛，而非讓學生在高壓環境下狂做練習，學生就自然會投入課堂之中。

在疫情期間，教育中心亦需轉為網課，蘇sir明白學生在家上網課時特別容易分心，便想到在課堂中化身成不同角色，如扮演不同的超級英雄，每 15 分鐘就會播放不同短片、出 IQ 題、數學題、笑話等，不單將枯燥乏味的知識變得生動有趣，最重要是把學生將近分散的專注力拉回課堂之上。經過多年驗證，這招確實奏效，學生們的成績不跌反升。

蘇Sir變身超級撒亞人、跳火圈、扮埋Elsa，除了為博學生一笑，最終目的是抓著學生的注意力。

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然而，依然有不少家長抗拒線上教學，認為孩子上網課難集中精神，覺得只有「地獄式」迫他們專心上課才奏效。但其實效果只會弄巧成拙，就如大人上班時都會偷看 Facebook、IG 一樣。蘇Sir亦認為上網課時，家長亦可以參與其中一起學習，從而與小朋友一起改變，家長在往後教育孩子時也變得輕鬆容易。

蘇Sir「內外兼治」學習療法

Stand-up Education Centre堅信，真正的教育不僅是知識的傳授，更在於啟發孩子的學習興趣，培養良好的品格，幫助他們全面發展。為此，中心更會將遊戲、比賽等元素融入教學過程中，例如將必考題型、必背生字加入Kahoot!遊戲中，讓學生重溫知識。另外，亦鼓勵學生發揮創意，拍攝有關有趣學習方法的影片，如： 口訣、歌曲、急口令、課堂肢體動作等，並以投票形式進行比賽，得票最高的學習方法，更會弄成特效影片在上課時播出。中心讓學習不再是枯燥的任務，而是充滿趣味的探索之旅，讓孩子們在玩樂中學習，在學習中成長。此外， Stand-Up Education Centre相信，適當的獎勵可以激發孩子的學習動力，讓他們更有成就感，所以中心更設立完善的獎勵機制，例如送麥當勞現金券、電影票等，蘇Sir也會包場與學生一同看電影，拉近師生關係，學生喜愛老師，自然亦會愛上學習。

同時，蘇Sir也非常重視品格教育，在傳授知識的同時，注重培養孩子的感恩之心、責任感和尊重他人的品質，幫助孩子們建立正確的價值觀和人生觀，引導他們成為有愛心、有責任感、有擔當的未來棟樑。家長們紛紛表示，孩子們在 Stand-Up Education Centre學習後，變得更加積極主動、樂觀自信，親子關係也更加融洽。

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（資料及相片由客戶提供）