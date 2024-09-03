理大應用數學聯合實驗室獲中國科學院和香港研資局A級認證

中國科學院數學與系統科學研究院和香港理工大學合辦的「應用數學聯合實驗室」今年是成立五週年紀念，自2018年成立至今，實驗室進行了多項研究，更獲華為和Intel等國際電子公司採用。今年中國科學院公佈第六次中國科學院與香港地區聯合實驗室評估結果，而「應用數學聯合實驗室」獲A級優秀認證，印證理大的數學領域研究備受認可。

攝影：陳葦慈



「應用數學聯合實驗室」成立5週年紀念

香港理工大學和中國科學院數學與系統科學研究院早於2005年便成立「工程和管理數學聯合研究所」，到2018年11月，香港特別行政區政府宣布大學教育資助委員會將成立「聯合實驗室資助計劃」，撥款資助香港22所獲中國科學院認可的聯合實驗室，而聯合研究所亦正式改名為「應用數學聯合實驗室」，亦是這22所聯合實驗室，唯一一間以應用數學為主的實驗室。

由於中國科學院數學與系統科學研究院擁有國家唯一一所「科學與工程計算國家重點實驗室」，而理大「大數據分析中心實驗室」收集的有關智慧城市、金融科技、健康護理的大數據，能為資料分析建模及演算法檢驗提供難能可貴的資源。雙方透過優勢互補和共享資源，讓「應用數學聯合實驗室」有力覆蓋應用數學的多方位研究方向。

今年是「應用數學聯合實驗室」成立5週年，並獲得中國科學院的A級優秀認證，印證理大的數學領域研究備受認可。

實驗室主任對研究前景感樂觀

今年，中國科學院公佈第六次22所中國科學院與香港地區聯合實驗室評估結果，而「應用數學聯合實驗室」是4間獲A級優秀認證的實驗室之一，印證理大的數學領域研究備受認可。對此，聯合實驗室內地方主任袁亞湘院士喜言：「理大應用數學系的實力很強，與中國科學院的數學研究院關係十分密切，雙方人員亦經常交流，所以兩者合辦的實驗室可說是強強結合，能共同進行研究，並促進彼此的進步和發展。」

至於理大大數據分析中心實驗室副總監陳小君講座教授亦是「應用數學聯合實驗室」的香港方主任，她表示實驗室的研究範疇甚廣，「包括科學工程與計算、運籌與管理科學、統計學、金融數學、微分方程等等，均是以應用為主，這些研究獲得不同的國際企業採用，例如是華為和Intel等等。」她展望「應用數學聯合實驗室」未來能大力發展應用數學的演算法基礎研究，推動統計學和金融數學的理論和應用研究，以及進一步發展大數據、人工智能等領域的研究。

聯合實驗室內地方主任袁亞湘院士（左）及聯合實驗室香港方主任陳小君講座教授（右）。

（資料及相片由客戶提供）