英式教育助子女成材　女強人媽咪吳燕安教你點樣教！

為人父母，最大的心願莫過於看著孩子健康快樂地成長，在人生的道路上找到屬於自己的方向。而子女的教育，無疑是每位家長心中最重要，也最複雜的課題。在升學的十字路口，我們常常感到迷茫和焦慮，如何在眾多的選擇中找到最適合孩子的一條路？如何在追求學業成就的同時，也培養孩子成為一個擁有獨立思考能力、健全人格和國際視野的人？基滙資本執行合夥人吳燕安（Christina Gaw），一位在商界叱咤風雲的女性，管理的生意遍佈全球，收購太古城中心、香港洲際酒店，其基金的管理資產金額已超過350億美元。商場上的女強人，同時也是四個孩子的母親，她將與我們分享她獨特的教育理念，以及她如何運用國際教育，特別是英國的教育體系，引領孩子們走向更廣闊的世界。



因材施教 點亮每個孩子的獨特光芒

每個孩子都是獨一無二的，擁有不同天賦和潛能。Christina深信，教育的真諦並不在於塑造，而在於啟發。她從不強硬規劃孩子的未來，而是用心觀察他們的興趣和特長，並提供適時的引導和鼓勵。「家長要和孩子溝通，了解他們關心什麼，從中發現他們的興趣，並引導他們思考未來的發展方向，而不是強迫他們按照父母的意願選擇職業。」Christina說。

Christina回憶大女兒小時候已對世界時事很感興趣，「在金融風暴期間，她會問很多問題，亦會表現出而且很喜歡自己創造新事物，或者會去爭取她認為需要改變的事情，14、5歲時大女兒就展現出較強的商業頭腦。讀女校較少同學對電腦科學感興趣，她（大女兒）明白電腦科學在未來很重要啊，便鼓勵她去鑽研。」

大女兒關注到女校學生很少學習電腦科學，於是她開展了一些項目，鼓勵更多女生學習電腦相關課程。這些經歷也影響了她的大學專業選擇；二兒子對動物和圖像設計的濃厚興趣，則引導他最終選擇了環境工程和能源相關的專業。Christina尊重每個孩子的個性和選擇，幫助他們發現自己的熱情所在，並將其轉化為學習的動力。

Christina認為父母的身教與價值觀都很重要，潛移默化子女成長。

階段性教育 打造全方位成長之路

在教育的道路上，如何根據孩子的成長規律，提供最合適的學習環境和發展方向，是每位家長都感到頭痛的課題。

Christina認為，不同教育體制各有優勢，應該根據孩子的年齡和成長階段選擇合適的環境。她讓孩子們在香港度過童年，接受紮實的基礎教育，培養良好的學習習慣和價值觀。正如她所言，在孩子年幼時，「6個月到6、7歲，會讓他們參與許多不同活動，以玩樂為主，但其實也有學習的成分」。這也體現了東方教育注重基礎和規範的特性，享受「贏」亦要接受「輸」。

到了青少年時期，Christina 則選擇將孩子們送往英國，考入私立寄宿學校。在她看來，中學階段對於個人發展非常重要，是一個很好的緩衝期和個人塑造期。

英國的寄宿學校環境兼具學術嚴謹和自由氛圍，有利於孩子們鍛鍊獨立思考和自主學習的能力。「11歲或13歲進入寄宿學校，能讓孩子更早地融入國際化的學習環境，培養獨立性和社交能力。而過晚的留學，例如Sixth Form階段，這樣去純粹是為了取得更好的成績，方便申請大學，並沒有在學習獨立性、交友方面得到鍛鍊。」

而到了大學階段，Christina 則選擇讓孩子們前往美國，在更自由多元的文化中探索自我，拓展國際視野。

然而，即使在相對自由的美國大學，她也強調關鍵時期的學習必須全力以赴，不能掉以輕心，正如她所說：「中學階段 (13-18歲) 是重要的個人發展緩衝期，孩子們會經歷許多轉變，我的孩子們，尤其是兩個兒子，就是很好的例子。這段時間的經歷對他們日後的發展影響很大。雖然大兒子很定性，但回想起來，如果當初某些關鍵時刻他沒有把握好，可能就會錯失良機。細仔也讓我操了不少心，但他也在不斷學習和改變。總之，這五年的緩衝期非常關鍵，不能鬆懈，因為它奠定了未來發展的基礎，錯過就可能後悔。」

英國教育的魅力 批判性思維的搖籃

亞洲教育的優勢在於其嚴謹性和框架性，能幫助孩子打下紮實的基礎。但過於注重考試和學術成績，加上都市環境的壓力，也可能讓孩子喘不過氣。她欣賞外國教育注重引導學生自主學習的方法，孩子升上大學後已具備自主學習的能力。她認為，無論在哪所學校，都會遇到教學水平參差不齊的老師，但重要的是學校能教會學生如何自學。因為學習是一個持續的過程 (ongoing learning experience)，即使成年也應保持學習的熱情，尤其在瞬息萬變的現代社會，更需要不斷鑽研新知識，例如能源轉型等新興領域。

在眾多的國際教育體系中，Christina尤其推崇英國的教育模式，特別是寄宿學校。「我先生是美國人，很多人問我們為什麼選擇讓孩子去英國讀書。主要有三個原因：第一，英國的單性別中學比較多；第二，這有點策略性，因為我們希望他們去美國讀大學；第三點是希望孩子能夠成為全球公民（global citizen）。英國的教育環境能夠提供更多的自由，讓孩子在成長過程中能夠發展自己的個性和特質。」

美式教育過於強調自我，而亞洲教育則容易壓抑孩子的自信心。她認為，在兩者之間找到平衡點至關重要，而英國教育恰好提供了這樣一個平衡點。Christina認為，英國教育在培養學生的批判性思維和解決問題的能力方面表現出色。不同於單純灌輸知識的填鴨式教育，英國的寄宿學校更注重啟發式教學，鼓勵學生質疑、探究，並培養他們獨立思考的能力，同時也鼓勵孩子們勇敢表達自我，並注重培養他們的自信心和責任感。

專家引領擇校之路 入讀英國寄宿學校更容易

對於許多家長而言，送孩子到英國讀寄宿學校是一個重要的決定。「現在香港人只生一、兩個小孩，捨不得送孩子出國讀書，又擔心。如果對海外升學不了解，只能聽朋友說，而朋友的經驗有好有壞，聽完之後也不知道究竟好不好。升學顧問不只是幫你了解孩子，找出適合的學校，還會提供許多配套服務，讓你更安心。」尤其在當今教育環境下，尋求專業的升學顧問協助，更是一個明智的選擇。

公立教育資源的不足，成績好的文法學校亦一位難求，使得許多家長轉向私立教育，希望孩子能在更優質的環境中學習和成長。

然而，選擇眾多的私立學校，也讓家長們感到眼花繚亂。每個學校都有其獨特的教學風格、課程設置和校園文化，家長需要根據孩子的特點、家庭的需求和未來的規劃，進行綜合考慮，才能做出最適合的選擇。

此外，隨著國際教育的普及，英國頂尖私立寄宿學校的入學競爭也日趨激烈。升學顧問憑藉其豐富的經驗和對各個學校的深入了解，可以幫助家長更好地了解學校的招生標準，制定更有效的申請策略，提高孩子被錄取的機率。

當中英識教育便是其中一間，他們還能提供關於學校課程、課外活動、寄宿生活等方面的全面信息，幫助家長和孩子做出更明智的決定。

Christina認識英識教育創辦人Samuel 已有8年，她認為Samuel很有魄力，其商業模式亦是真心想幫助一些在香港升學比較吃力的學生。

陪伴與溝通 是教育的基石

「我並非教育家，也像一般母親一樣，只是我很喜歡小孩子。既然喜歡他們，當然想花時間陪伴他們。我雖然是全職工作，還要出差，但在孩子成長過程中，我幾乎推掉所有社交活動。」無論事業多繁忙，Christina始終將陪伴孩子成長放在首位，並強調了持續學習經驗在教育過程中的重要性。

她深知，家長的陪伴不僅是時間上的付出，更是情感上的連結，也體現了「學習是一個持續的過程」。在陪伴孩子成長的路上，Christina也與他們一同學習，共同探索新知。她會與孩子們一起討論學習中的困惑，分享彼此的生活點滴，並耐心傾聽他們的想法和感受，同時，Christina注重培養孩子成為一個擁有獨立思考能力、全球視野和健全人格的個體。這種開放式的溝通，不僅增進了親子關係，也讓她更了解孩子們的需求，從而提供更有效的引導和支持。