李潔文校長︰語文學習來自生活 雙語課程體驗學習 幼教發展新方向

如何為孩子奠定學習基礎、開啟探索世界的興趣，是每位幼兒教育工作者的重要課題。位於深水埗白田邨的樂善堂董清波幼稚園，是九龍樂善堂轄屬第七所幼稚園，亦是首間推行雙語課程的幼稚園。憑藉其獨特的教育方針，豐富的教學經驗，充滿熱誠的教學團隊，成為區內幼兒教育的典範。校長李潔文深信，孩子的語文學習來自日常生活。透過雙語課程、繪本遊戲教學，體驗式學習、以及多元興趣班等教學實踐，發揮孩子潛能，讓他們樂於學習、關愛他人，開展積極人生。



樂善堂董清波幼稚園李潔文校長。

樂善堂董清波幼稚園教學團隊。

沉浸式英語學習環境 國際教材助多感官教學

觀摩幼稚園的上課情況，發現每班都有一位外籍英語老師及一位本地老師一同教學，原來學校在推行雙語課程的同時，更採用雙班主任制，讓孩子在校園生活中自然接觸英語，多聽多看，這些早期語文經驗對幼兒的語文發展有深遠影響。李校長表示︰「透過外籍英語老師日常的引導和鼓勵，幼兒能建立早期英語的意識和概念，及早培養對英語的興趣。」

為營造自然的英語環境，外籍老師會參與幼兒校園生活中的各個環節，包括早會時間的英語圖書朗讀、茶點時間的互動交流，以及課堂上的故事教學、兒歌學習等，讓孩子在生活化的情境中感受英語的趣味和應用。此外，學校還自資引入英國Jolly Phonics拼音教材，透過多感官教學方法，讓孩子輕鬆記住英文字母的發音。「Jolly Phonics教材的特點是結合故事、動作和圖像，幫助孩子建立發音基礎。我們的外籍老師還會自製相關教材，例如flashcard和遊戲紙，讓孩子更有參與感。」李校長說。寓學習於娛樂的教學方式，讓孩子在輕鬆愉快的氛圍中掌握英語拼音技巧，打好基礎。

共讀英文繪本 建立親子閱讀興趣

樂善堂董清波幼稚園的另一大特色是繪本遊戲教學，學校選取富有兒童文學元素的繪本作主題教學，透過「繪本遊戲」綜合繪本和遊戲學習，貫通六大學習範疇，包括「德育」、「認知和語言」、「體能與健康」、「個人與群體」、「藝術與創意」和「幼兒數學」，培養幼兒閱讀的興趣，帶領幼兒從繪本出發一起探索世界，亦與幼兒進行專題研習，學習內容生活化且具趣味性，有效提升幼兒的學習興趣，培養幼兒的好奇心、主動學習和探究的精神。

李校長︰「我們希望小朋友多聽多講英語之外，也希望建立對英語文字的意識。」學校推行的Shared Reading Program，由外籍班老師帶領孩子以小組形式進行共讀，培養他們的專注力和對文字的敏感度。

在這個計劃中，每組孩子可選擇不同的英文故事繪本和大圖書，李校長補充：「幼兒可以自己選擇聽完一本，再聽另一本。我們希望孩子在閱讀中找到樂趣，並學會自主選擇。」此外，每週孩子可以將繪本帶回家，與父母一起共讀，延續校內的閱讀體驗，進一步鞏固對文字和書本的興趣，更有助促進了親子關係，形成良性的學習循環。

Happy Friday激發全方位生活技能成長

大人有Happy Friday，孩子亦可體驗Happy Friday的樂趣！除了語言學習，學校非常注重體驗式學習，讓孩子透過實際經歷理解生活中的知識。「我們大概每個月會進行一次『Happy Friday』活動，當天沒有課業，老師和孩子一起去探索世界。」李校長分享︰「早前我們帶孩子去M+博物館欣賞泡泡展，還有一次去了海洋公園，甚至邀請家長一起參與，讓孩子在遊玩中提升愛護動物、尊重生命等保育意識。」過程中，孩子學會了觀察、提問、與他人合作，並提高了安全意識和應變能力。「我們希望通過Happy Friday，讓孩子在玩樂中學習生活技能，提升他們對生活環境的敏覺力、流暢力和變通力。」李校長補充。

多元興趣班 發掘孩子潛能

為了幫助孩子發掘興趣和潛能，學校還開設了多元化的課後興趣班，包括溜冰班、跆拳道班、小提琴音樂班，以及剛成立的「幼兒交通安全隊」。李校長表示：「我們希望孩子能靜能動，既能發展體能，又能提升藝術修養和團隊合作能力。」

溜冰班是孩子們的最愛之一，許多孩子從不會溜冰到勇敢踏上冰面，過程中展現出無比的勇氣。「看著他們穿上溜冰鞋，勇於嘗試，全情投入的樣子，老師和家長都感到非常驕傲。」李校長回憶。而跆拳道班則幫助他們提升專注力和紀律，學習如何聆聽指導並堅持完成目標。小提琴音樂班則為孩子提供了接觸樂器的機會，讓他們在音樂中找到樂趣，培養藝術修養。

(資料及相片由客戶提供)