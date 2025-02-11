「開放數據應用比賽2024」研討會暨頒獎典禮 ODH 2024圓滿舉行

隨著政府公布《香港智慧城市藍圖》，智慧城市的發展正逐步推進。數據是推動智慧城市發展的關鍵。通過開放數據，我們可以深入了解社會問題，藉數據探討適切的解決方案，將科技應用落實到社區，惠及大眾。為響應智慧城市發展，並推廣開放數據普及化，香港科技創新促進組（HKtag）今年再度聯同數字政策辦公室、香港數碼港管理有限公司與業界舉辦「開放數據應用比賽2024」Open Data Hackathon 2024（ODH），研討會暨頒獎典禮在1月25日於數碼港順利進行，參與人數再創新高。



本年度，比賽以「智慧生活」為主題，著重方案對開放數據的了解，對社區的貢獻，對智慧城市的建設。比賽提供全方面活動，包括有關改善社區問題之簡介會、訓練課程、方案諮詢環節，期望參加者能從今次活動中提升科技知識及軟技能。

（由左至右）香港數碼港管理有限公司金融科技總監嚴滌宇先生、前香港創新及科技局局長薛永恒工程師, GBS, JP及數字政策專員黃志光先生, JP，為典禮致歡迎辭，並頒發40多個獎項。

開放數據應用蓬勃發展 青年共同推進科技創新

會上，前香港創新及科技局局長薛永恒工程師在歡迎辭中，鼓勵參賽者抱著開放思維，針對現況提出創新方案。比賽今年收到橫跨不同議題的方案，包括道路安全、交通便利、大型活動之人流管理、旅遊深度遊。香港數碼港管理有限公司金融科技總監嚴滌宇先生亦在歡迎辭中表揚不同初創團隊，鼓勵業界共同繼續努力，為智慧城市建設出一分力。

開放數據為科研及城市創新提供原材料，一項看似微不足道的數據，皆有可能推動數碼、經濟同智慧城市發展。不少隊伍經過訓練環節後，更掌握如何利用開放數據來完善方案；在日常生活中亦受到啟發，善用智方便iAM Smart以有效地獲取所需資訊；更有參賽者想出對策優化系統，例如在程式中加入新功能，或完善現有系統。

如何推廣香港也是比賽的焦點之一。隨著2025年全國運動會將由香港協辦，部分賽事更會於新落成的啟德體育園進行，比賽鼓勵參賽者針對新場館的潛在挑戰如人流疏散等問題，提出解決方案。有的隊伍更在文化、藝術及旅遊等領域提出創新方案，向旅客推廣體驗香港的多樣性、宜居性、及智慧城市的優勢。

政府牽頭推動數字政策 業界市民積極響應改革

數字政策專員黃志光先生, JP亦表示樂見參賽者活用開放數據，為生活帶來許多息息相關的應用。他又提及到智方便作為香港智慧城市的重要基建，為市民提供簡單的數碼身分驗證服務及網上交易服務，目前已有320萬註冊用戶和470個不同的公營商業機構運營，涵蓋600個政府表格及與市民日常生活息息相關的資訊，如氣象、交通和急症室輪候時間，達到惠民便商的效果。

開放數據的力量：社會應用與安全挑戰的探索

隨後，來自不同界別的嘉賓就著開放數據的應用為台下觀眾作分享。助理數字政策專員梁展鵬先生介紹了政府自2018年推行的開放數據政策，強調數據共享的必要性，並展示了空間數據共享平台的成功，顯示出市民對開放數據需求的上升。接著，深水埗民政事務專員黃昕然先生探討了社區如何利用數據改善居民生活，特別是在應對居住環境問題方面。最後，HKtag委員會成員季瑞華先生提醒大家數據安全的重要性，指出隨著數據生成量的增加，個人數據的保護越發迫切。他呼籲大家關注數據安全，以保障自身利益。

（由左至右）助理數字政策專員 (數據應用) 梁展鵬先生、深水埗民政事務專員黃昕然先生, JP，及本會委員會成員季瑞華先生，為大家進行主題分享，議題包括開放數據的應用、科技與民生以及數據安全，現場座無虛席，吸引了超過200名觀眾。

實習計劃：培養未來的信息安全專才

在典禮的尾聲，香港科技創新促進組創辦人兼會長張詩翱先生作年度總結，並展望將來。在校園推廣方面，HKtag於2024年在不同中小學舉辦超過20場講座，吸引了超過3000名同學參與IT課程。在青年培育方面，HKtag一直重視知識的實踐，並將於3月推出實習計劃，為同學提供與不同科技公司匹配的機會，了解企業的運作。此外，Smart Campus x InnoTech Taster Program智慧校園培訓計劃2025也將於不久後公布詳情。歡迎留意HKtag社交媒體專頁及官網以獲取最新資訊。

「開放數據應用比賽2024」網站：https://events.hk-tag.org/smartliving2024/

比賽得獎名單：https://events.hk-tag.org/award-list-2024tc/

香港科技創新促進組網站：www.hk-tag.org