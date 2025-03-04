蕭子亮校長：在決賽中輸了比賽？其實是贏了第二名！

體育運動為題的電影往往能吸引很多人觀看，因為當中的感人及勵志情節都會令我們感同身受，更可以鼓勵我們堅持自己的理想。2019年中國國際兒童電影展「最受小學生喜愛影片」-《點點星光》，電影中講述兩名鄉村教師帶領學生們刻苦訓練，在一年裡培養出多名跳繩精英，並以跳繩躍升成為冠軍的勵志奮鬥故事。這些故事除了在電影世界中發生，更出現在觀塘區的樂善堂楊仲明學校！



樂善堂楊仲明學校蕭子亮校長表示，作為校長、老師看了這部電影都總會有一種真實感覺，因為電影中的情節確實在楊仲明學校女子排球隊中出現。「但電影與現實的分別是，我們最後並沒有獲得冠軍。不過，從中我反而看到了教師及學生在排球運動中展現出了團隊合作精神和堅持不懈的毅力。」蕭校長說。

樂善堂楊仲明學校女子排球隊。

楊仲明學校女子排球隊於兩年前成立，他們在22-23年度首度參加九龍東校際排球比賽，於初賽第一場已被淘汰。但隊員經過一年的努力訓練後，隊伍表現愈見出色，甚至連續晉級，直至打入23-24年度的決賽，可惜最終落敗，無緣冠軍獎杯。

蕭校長憶述當時比賽結束後，隊員因為未能奪冠而感到傷心，眼淚在他們的臉頰上滑落。她們都因為輸了比賽而感到挫敗。蕭校長表示：「學生在成長過程中，通常會被灌輸『贏』是最重要，但事實是，冠軍只有一隊，考試亦只有一個人能夠考獲第一。其實我們日常中，遇到『輸』的機會往往比『贏』的多。我們希望學生能夠明白到，在學習或比賽中並非只有單純的勝負輸贏，而是一種學習及成長經歷。｣

學生們熱愛排球運動，每一場比賽都盡情享受競賽帶來的樂趣。

蕭校長還記得當時到場支持的副校長、主任及老師們如何安慰排球隊的成員，蕭校長當時突然笑了起來，並指著成員們已接近磨穿的護膝，向她們道：「知道為什麼你們的護膝都磨損得這麼厲害嗎？這些護膝通通顯示出兩年內你們的努力和拼搏精神！其實你們在這場比賽中已經贏了，你們不是贏了第二名嗎？｣

蕭校長安慰學生：「你們不是輸了比賽，而是贏了亞軍！」

蕭校長這番話或許未必能夠即時讓學生明白體育競技的真正意義，但相信隊員們必定會感受到校長給予的支持和安慰。雖然楊仲明學校女子排球隊在比賽中未能摘得桂冠，但她們在過程中所獲得的成長和團隊精神，才是最珍貴的財富。樂善堂楊仲明學校女子排球隊的故事告訴我們，成功不僅是名次的高低，更在於過程中的拼搏與成長。楊仲明學校於24-25年度更新增男子排球隊，期望他們可以透過排球運動不斷成長及追夢，就如《點點星光》的電影宣傳標語 - 「成長中沒有遙不可及的夢想，稚嫩的堅韌也能如繁星閃耀！」

學校為鼓勵更多同學參與排球運動，2024-2025年度起更新增男子排球隊。

(資料及相片由客戶提供)