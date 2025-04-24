「高鐵青年號」率300人赴武漢　了解新質生產力發展

武漢作為長江經濟帶核心城市，既是「九省通衢」的歷史名城，又是國家科技創新重要基地。近年武漢憑藉「光谷」、「車谷」高端科技產業、東湖生態旅遊景觀，以及《知音號》全球首部沉浸式劇場等，躋身新一線城市前列。同時武漢擁有知名高等學府及科研機構，展現出強大的發展潛力和吸引力。



為了深入認識武漢的科技創新發展，龍傳基金與香港青年協會舉辦「高鐵青年號」，以「武漢新質發展體驗行」為主題，率領300位學生乘高鐵前往湖北省武漢市，探索科技創新、高等教育及歷史文化，展開荊楚文化之旅。

「高鐵青年號」2025出發禮的主禮團嘉賓陣容鼎盛，包括運輸及物流局局長陳美寶、全國政協委員黃錦輝議員、青年發展委員會副主席梁毓偉議員、港鐵公司行政總裁金澤培博士、香港賽馬會內地事務總經理（政府及社區事務）范綺明、中央政府駐港聯絡辦青年工作部二級巡視員張國來、龍傳基金主席黃嘉純律師及義務秘書譚贛蘭教授；香港青年協會會長陳維安及總幹事徐小曼。

龍傳基金與香港青年協會舉辦「高鐵青年號」，率領300位學生乘高鐵前往湖北省武漢市，探索科技創新、高等教育及歷史文化。

運輸及物流局局長陳美寶擔任「高鐵青年號」主禮嘉賓，她形容很羨慕青年有豐富的行程，並希望對工程有興趣的青年，完成考察後將來可貢獻香港。

龍傳基金主席黃嘉純律師表示，今年是「龍傳基金」成立25周年，冀青年透過此行了解武漢科技創新和產業發展，認識新質生產力，同時促進兩地青年交流。

香港青年協會會長兼「高鐵青年號」團長陳維安表示，是次考察團反應熱烈，更創下「高鐵青年號」歷來目的地最遠之紀錄，為青協65周年增添特別意義。適逢今年是國家抗戰勝利80周年，學生有機會回顧歷史，緬懷先烈的英勇事跡。

黃嘉純及陳維安亦感謝民政及青年事務局和青年發展委員會資助；香港賽馬會、恒基兆業地產集團、香港湖北社團總會慷慨贊助。另中聯辦青年工作部、港鐵公司、湖北省青年聯合會、香港中華廠商聯合會及自由鳥全力支持；逾40間中學及大專院校的熱心參與。

陳鏗淳熱愛創新科技和汽車技術，以電機或電子工程為升學目標之一。

是次300位青年參加者中，近兩成首次乘搭高鐵，高達九成三首次造訪武漢。中五的陳鏗淳最難忘是試坐新能源汽車，感受智能座椅如何因應體型自動調節的最新技術，並對其研發的固態電池技術留下深刻印象，因能夠大幅改善電車重量及續航問題。他亦對《知音號》沉浸式劇場感到大開眼界，讓參加者置身於民國時期的輪船上，認為這種戲劇表達方式充滿創新元素。

巴基斯坦裔大學生沙碧霞（Sabiha，左一），得知今年「高鐵青年號」到訪武漢後隨即報名參與，因內地交流團多聚焦於北京、上海、廣州等重點城市，今次能深入探訪武漢實屬難得。

武漢曾因商貿繁盛的漢口而被譽為「東方芝加哥」，更是辛亥革命武昌起義的發源地，以及抗日戰爭武漢會戰的戰略轉捩點。Sabiha認為此次活動讓她對武漢的歷史脈絡有了更深入的認識，也加深了對這座千年古城傳統文化的理解。

在行程的最後一天，參加者以小組形式分享所見所聞，充分展現年輕人的創意。

在滙報會上，其中一組別巧妙結合了成員專長，仿傚舞台劇形式呈現，有人唱歌、有人進行肢體表演、有人負責旁白解說，同時配合屏幕上的景點相片及團體合照，將武漢體驗生動地向在場所有人描述。另一組則精心製作了一段短片，開場別出心裁地模擬高鐵列車車廂廣播，包括逼真的列車音效及同學的廣播獨白，帶領觀眾一同回顧旅程點滴。

龍傳基金與香港青年協會合辦的「高鐵青年號」，行程包括參觀武漢高鐵職業技能訓練段、「車谷」武漢經濟開發區、東湖聽濤景區、辛亥革命博物院（紅樓）、武漢大學、黃鶴樓、首義廣場、湖北省博物館，以及體驗《知音號》沉浸式劇場等。詳情可瀏覽網站 https://dragonfoundation.net。

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