浸大工商管理學院及傳理學院合辦資訊日及職業博覽 近百企業支持

全球高速進入人工智能(AI)世代,AI開始佔據生活每個角落,不同產業都迎來前所未有的轉變和挑戰。與此同時,人才的軟技能愈趨重要,因此教育界亦愈加著重培養學生的軟技能,以及將AI融入專業的能力。香港浸會大學(浸大)工商管理學院與傳理學院早前(4月7日)跨學科合辦「碩士課程資訊日 x i-ConNet職業博覽2025」,展現了兩間學院的卓越學術成就與強大的業界網絡,吸引近100間香港和內地企業機構參與,包括國際公關公司Edelman、Google香港、騰訊、鳳凰衛視、華潤物流、其士集團、國泰附屬服務、麥當勞、中國銀行(香港)、香港賽馬會、太古可口可樂、中華電力及雅式集團等;逾2,000名本科生及碩士生參加,了解不同的實習和工作機會。同場也設有碩士課程簡介會,提供兩院共15個碩士課程的詳細資訊,協助有意繼續深造人士計劃未來。



首次在本地大學職業博覽設置、能支援兩文三語的「AI模擬面試體驗」。AI面試官即時分析學生的面試表現,並生成報告,詳細列出其優點及不足之處,幫助他們提升面試技巧和自信。

人工智能(AI)促使各行各業改變對員工的要求,連帶招聘形式也需不斷調節和創新。是次「i-ConNet職業博覽」貼近市場趨勢,浸大事業策劃中心安排首次在本地大學職業博覽中設置「AI模擬面試體驗」,模擬歷時20分鐘的真實面試情境。該AI系統支援廣東話、英語及普通話,AI面試官能夠根據學生的回答內容,即時提出相應的跟進問題,並在面試後生成詳細報告,列出學生的優點與不足之處,加強他們面試的準備和信心。要獲得面試機會,當然要「執靚份CV」,現場亦設置了「履歷診療室」,由專業人士協助學生改善履歷,提高求職競爭力。

首設兩文三語AI模擬面試 近百企業代表與學生交流

浸大工商管理學院與傳理學院非常重視教學與業界的緊密連結。是次職業博覽以「i-Explore i-ConNet i-Shine」為主題,獲得近100間本港及內地企業機構支持,提供實習及工作機會,充分展現兩院的強大業界網絡。活動吸引逾2,000名本科生及碩士生參與,各企業代表與學生積極交流行業發展狀況,開拓他們的職涯視野。

浸大工商管理學院院長張晗教授表示,AI正重塑各行各業,能夠跨界創新、靈活應變、適應並推動變革的專業人才,將成為最具價值的精英。

到場參展的本港和內地企業機構均表示,在AI時代的職場中,無法被科技取代的軟技能愈來愈重要。例如溝通能力,便被視為AI時代最重要的職場生存實力之一。無論是僱員還是僱主,都需要掌握有效的溝通技巧,以提高工作效率和促進團隊協作。優秀的傳播人才更加會善用傳播力量,為個人、機構以至社會創造深遠影響。浸大傳理學院傳播系系主任陳怡如教授在當天的主題分享會中強調,「傳播訊息,創造影響」(messaging for impact)是公共關係領域的精粹。這也是浸大公關課程教學的重點,同時結合人文洞察與技術應用,培養學生在AI時代具備卓越的溝通與影響能力。

浸大傳理學院傳播系系主任陳怡如教授(左)表示:「浸大的公關課程致力培養未來傳播專才,能夠在當今充滿機遇與挑戰的時代之中,善用傳播力量,為個人、機構以至社會創造深遠影響。」

是次活動獲得香港浸會大學基金校友委員會鼎力支持。該會主席王克勤教授(右四)及其他委員也有到場與學生交流,分享寶貴的事業發展經驗。

跨領域創新課程設計 培養兼具AI能力及職場軟技能人才

「AI正在顛覆世界,如今最有價值的專業人士不僅要適應變化,還要推動變革。」浸大工商管理學院院長張晗教授表示,當前環球局勢複雜多變,社會需要跨領域、具遠見的戰略思考者,能夠跨界創新,同時也可將科技、商業和社會責任無縫結合。教育界也須跨學科合作,培養兼具AI能力及職場軟技能的人才,應對未來的挑戰。

浸大傳理學院院長鍾布教授亦指出,在人機協作(human-AI collaboration)時代,人才不單能與AI共存,更能共創價值。現實世界的挑戰遠遠超越單一學科的範疇,學院轄下的「人工智能媒體研究中心」,致力為AI驅動媒體研究領域樹立全球標竿,研發實用可行的解決方案,造福社會,同時讓學生接觸相關領域最前沿的理論和技術。

浸大傳理學院院長鍾布教授表示,世界正面臨前所未有的複雜挑戰,必須跨領域協助及尋求突破。在人機協作(human-AI collaboration)時代,人才不單能與AI共存,更能共創價值。

浸大工商管理學院與傳理學院現時提供合共15個碩士課程,課程內容融入AI及職場軟技能訓練元素;兩院亦積極回應社會和業界需求,開辦多個創新課程。如希望在進修過程中同時提升專業技能和發展跨界創新思維,不妨留意以下幾個課程:

- 「金融理學碩士(金融科技與金融分析)」課程 MSc in Finance (FinTech and Financial Analytics)

培養精通AI及能夠連結金融領域與尖端科技的領導者。

- 「公司管治與合規理學碩士」課程MSc in Corporate Governance and Compliance

融合AI管治,訓練未來商業領袖應付數碼轉型帶來的倫理與策略挑戰。

- 「創意產業市場學理學碩士」課程MSc in Marketing for the Creative Economy

深入探討新經濟中創新策略,包括藝術和文化帶動的創意經濟。

-「人工智能與數碼媒體理學碩士」課程MSc in AI and Digital Media

聚焦數碼媒體領域中AI與大數據的跨學科應用,提出傳播為善的解決方案。

-「傳媒管理社會科學碩士」MSocSc in Media Management

由傳理學院和工商管理學院合辦,培養媒體專業人士的領導和管理能力及策略思維。

想了解更多課程資訊,立即瀏覽學院的碩士課程網站:

浸大工商管理學院:bus.hkbu.edu.hk/study/taught-postgraduate-programmes.html

浸大傳理學院:comd.hkbu.edu.hk/masters

