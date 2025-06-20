又一村學校全方位培育幼兒　讓孩子成長為最獨特的小星星

自1956年創校以來，又一村學校秉持「致知力行」的校訓，致力於讓每位孩子在溫暖的校園中成為獨特的「小星星」。學校透過動態活動、靜態學習、身心健康與均衡飲食的全面培育，為孩子打造一個充滿快樂與成長的環境，幫助他們培養自信、關愛與獨立的能力，為未來晉升小學奠定穩固基礎。



快樂跑跳 激發無限潛能

寬敞的校園，綠意盎然的操場，多元化的遊樂設施，又一村學校讓孩子每天都能在陽光下盡情跑跳。想像孩子第一次爬上繩網，雖然手心冒汗，但成功後露出燦爛的笑容；或一群小朋友在操場上追逐，笑聲迴盪在空氣中，孩子們在遊戲中鍛鍊身體，同時學會勇敢與合作。

又一村學校校長溫雪瑩表示：「我們希望孩子在動態活動中找到自信，敢於挑戰自己，讓他們更有勇氣嘗試新事物。」學校每周安排專業體能教練教授籃球、跳繩等課程，幫助孩子提升手眼協調與平衡力；舞龍、舞獅課程讓孩子認識這是中華文化之非物質文化遺產之一，同時孩子需揮動獅頭學會與同伴默契配合。多元化的活動讓孩子在快樂中成長，培養堅毅與團隊精神，為未來奠定強健的身心基礎。

舞龍、舞獅課程讓孩子認識這是中華文化之非物質文化遺產之一，同時孩子需揮動獅頭學會與同伴默契配合。

溫柔滋養心靈 擁抱每種情緒

孩子的心靈如同一張白紙，需要細心描繪。學校的圖書館營造出如同置身大自然的閱讀空間，孩子聽著老師讀出繪本，學習關於自我情緒的表達，正是又一村學校靜態學習的縮影。溫校長分享道：「當孩子學會用言語表達『我緊張』或『我傷心』，他們就多了一把開啟心扉的鑰匙。」學校參與教育局與香港教育大學的「3Es情+社同行計劃」課程，教導學生認識多元情緒。例如老師會在課堂上模擬分享玩具的場景，引導他們思考「當孩子爭執時，推撞會讓他開心嗎？」孩子從中學會同理心與解決問題的能力，在安全環境中建立自信與社交技巧。

學校的圖書館營造出如同置身大自然的閱讀空間，孩子聽著老師讀出繪本，學習關於自我情緒的表達，正是又一村學校靜態學習的縮影。

從餐桌啟發健康成長

又一村學校的獨立廚房每天為學生烹調新鮮餐點，堅持「色香味俱全」的理念，讓孩子愛上健康飲食。餐單遵循「321」比例（三份穀物、兩份蔬菜、一份肉類），選用紅米飯、糙米飯或色彩繽紛的字母粉，吸引孩子大口品嚐。溫校長希望孩子能從餐桌學會珍惜食物，養成均衡飲食的習慣。在設計餐單時，學校考慮幼兒發展需要，溫校長透露：「例如提供雞鎚讓孩子練習用手指抓握，訓練小肌肉；或提供較大塊的食物，讓他們用牙齒咀嚼，促進口腔發展。」

又一村學校的獨立廚房每天為學生烹調新鮮餐點，堅持「色香味俱全」的理念，讓孩子愛上健康飲食。

以生命教育綻放關愛

又一村學校將生命教育融入校園日常，讓孩子從小懂得珍惜生命。校園的種植場如同一個小園地，而孩子化身小園丁澆水撒種，溫校長希望孩子們看著小苗破土而出，能發現生命的奇妙，就像自己的成長一樣。另外，學校飼養的小白兔、烏龜和魚兒更是孩子們的「小伙伴」，他們輪流餵食、清理，學會用愛心與耐心照顧生命。至於升旗隊活動則培養孩子聽從指令與團隊合作，當他們整齊地邁步時，眼中閃爍著自豪，「生命教育要從小開始，讓孩子感受到愛與支持，學會愛自己也愛別人。」

校園的種植場如同一個小園地，而孩子化身小園丁澆水撒種，溫校長希望孩子們看著小苗破土而出，能發現生命的奇妙，就像自己的成長一樣。

攜手為孩子插上翅膀

又一村學校視家長為孩子成長的同行者，透過家長教師會、講座與工作坊，分享如何在家中延續學校的教育理念。學校更邀請畢業生家長回校分享升小學的經驗，讓家長了解如何幫助孩子適應新環境。溫校長指出，這些合作讓家校形成緊密聯繫，為孩子的成長提供雙倍支持。又一村學校的校訓是「致知力行」，溫校長亦期望每位畢業生帶著自信與勇氣迎接未來：「我們的學生敢於表達、不怕困難，這是我們最引以為傲的特質，即使答錯也會微笑著再試。我希望每一位學生都能夠像星星一樣獨特，亦能在未來發光發亮！」

溫校長希望每一位學生都能夠像星星一樣獨特，亦能在未來發光發亮！

（資料及相片由客戶提供）