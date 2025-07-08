DSE放榜在即 中學生拒絕「躺平」 提前體驗職場生活
香港中學文憑試（DSE）放榜在即，無數中學生正迎來人生重要抉擇。面對「躺平」思潮，有一群學生選擇逆流而上，積極參與由本地企業主辦的「職涯縮影」計劃，提前體驗職場生活，裝備未來所需技能，展現新一代的進取精神。
「職涯縮影」計劃專為中四及中五學生而設，為期一年，由香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）舉辦，提供職涯講座、工作體驗、企業文化體驗、項目管理技巧、能源行業知識、餐桌禮儀及義工服務等多元化職場培訓，助同學更了解自己的興趣和目標，制定更適合自己的職涯規劃。
今屆計劃總共吸引了來自11間中學102位學生參加，其中，就讀聖嘉勒女書院中五的張曦怡同學，立志成為社工，她指參與計劃學到很多有助將來工作的技巧，計劃的不少活動需要與其他參加者合作，從中學習溝通技巧，「到煤氣公司慈善農莊不但可體驗有機耕作，亦可學習如何組織活動，這些技能對社工工作也有幫助。」張同學希望未來到煤氣公司作暑期實習，「這次我體驗到煤氣公司的溫馨企業文化，職員都非常友善，將來也想到煤氣公司嘗試不同崗位的工作。」
來自浸信會呂明才中學中四學生郭琇彥則表示，參與計劃的收穫比預期更多：「過程中，我不但更了解企業的運作及可再生能源的知識。其中，我對參與學習切割及接駁喉管等專業工序的印象最深刻，原來看似平平無奇的煤氣喉管，需要經過很多工序才可確保煤氣安全供應。」她補充，「計劃內容包括很多軟技能，如溝通、待人接物等技巧，從中我了解到自己較適合從事對人的工作。」
保良局羅氏基金中學雷熹雯老師表示，今年是學校第二年參與計劃，並特意安排修讀地理科的學生參與。「耕種活動正好讓同學們將從課本學到的知識在現實生活實踐。另外，活動也為他們提供機會遠離手機作『科技排毒』，透過耕作、收成，將農作物送給有需要的人士享用，十分有意義。」
孔教學院大成何郭佩珍中學陳啟賢副校長認為，一整年的活動覆蓋全面，同學獲益良多。「同學們不僅透過實習認識職場情況，也更了解企業社會責任的重要。計劃對參與學生的個人成長、建立自信亦有幫助。今次參與的九位同學本來都比較內向，但到最後在學校舉辦成果展時，能獨立設計出多個攤位遊戲給百多位同學參與，讓老師們喜出望外。」
煤氣公司總經理 — 集團培訓及發展暨中華煤氣培訓學院院長方啓承表示，樂見同學在計劃中有所成長，「我們為學生度身訂造多元化的職場培訓，除了體驗職場文化，了解行業的發展趨勢，並增強他們的職場技巧，學習良好的工作紀律。今年我們亦新增講解煤氣公司的創新研發，啟發他們的創意思維。」
自2018年起，煤氣公司已舉辦「職涯縮影」計劃，至今超過460 位學生參與。新一屆將於今年九月展開，規模將擴展至12間中學共120個學生名額，協助更多年輕人為未來職涯發展作好準備。
（資料及相片由客戶提供）