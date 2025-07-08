DSE放榜在即 中學生拒絕「躺平」 提前體驗職場生活

香港中學文憑試（DSE）放榜在即，無數中學生正迎來人生重要抉擇。面對「躺平」思潮，有一群學生選擇逆流而上，積極參與由本地企業主辦的「職涯縮影」計劃，提前體驗職場生活，裝備未來所需技能，展現新一代的進取精神。



「職涯縮影」計劃專為中四及中五學生而設，為期一年，由香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）舉辦，提供職涯講座、工作體驗、企業文化體驗、項目管理技巧、能源行業知識、餐桌禮儀及義工服務等多元化職場培訓，助同學更了解自己的興趣和目標，制定更適合自己的職涯規劃。

煤氣公司總經理 — 集團培訓及發展暨中華煤氣培訓學院院長方啓承（左一）頒發「職涯縮影」計劃證書予2024至25年度參與學生。

煤氣公司助理總經理 — 企業環境、社會及管治黃俊璋（左一）頒發「職涯縮影」計劃證書予2024至25年度參與學生。

今屆計劃總共吸引了來自11間中學102位學生參加，其中，就讀聖嘉勒女書院中五的張曦怡同學，立志成為社工，她指參與計劃學到很多有助將來工作的技巧，計劃的不少活動需要與其他參加者合作，從中學習溝通技巧，「到煤氣公司慈善農莊不但可體驗有機耕作，亦可學習如何組織活動，這些技能對社工工作也有幫助。」張同學希望未來到煤氣公司作暑期實習，「這次我體驗到煤氣公司的溫馨企業文化，職員都非常友善，將來也想到煤氣公司嘗試不同崗位的工作。」

就讀聖嘉勒女書院中五的張曦怡（左）同學指於「職涯縮影」計劃中，學到很多有助將來工作的職場技巧。

來自浸信會呂明才中學中四學生郭琇彥則表示，參與計劃的收穫比預期更多：「過程中，我不但更了解企業的運作及可再生能源的知識。其中，我對參與學習切割及接駁喉管等專業工序的印象最深刻，原來看似平平無奇的煤氣喉管，需要經過很多工序才可確保煤氣安全供應。」她補充，「計劃內容包括很多軟技能，如溝通、待人接物等技巧，從中我了解到自己較適合從事對人的工作。」

就讀浸信會呂明才中學中四的郭琇彥同學指參加「職涯縮影」計劃後，讓她了解企業的運作及可再生能源的知識。

保良局羅氏基金中學雷熹雯老師表示，今年是學校第二年參與計劃，並特意安排修讀地理科的學生參與。「耕種活動正好讓同學們將從課本學到的知識在現實生活實踐。另外，活動也為他們提供機會遠離手機作『科技排毒』，透過耕作、收成，將農作物送給有需要的人士享用，十分有意義。」

保良局羅氏基金中學雷熹雯老師（右）認為透過計劃讓同學們將從課本學到的知識在現實生活實踐。

孔教學院大成何郭佩珍中學陳啟賢副校長認為，一整年的活動覆蓋全面，同學獲益良多。「同學們不僅透過實習認識職場情況，也更了解企業社會責任的重要。計劃對參與學生的個人成長、建立自信亦有幫助。今次參與的九位同學本來都比較內向，但到最後在學校舉辦成果展時，能獨立設計出多個攤位遊戲給百多位同學參與，讓老師們喜出望外。」

孔教學院大成何郭佩珍中學陳啟賢副校長認為，一整年的活動覆蓋十分全面，讓參與同學有很大得益。

煤氣公司總經理 — 集團培訓及發展暨中華煤氣培訓學院院長方啓承表示，樂見同學在計劃中有所成長，「我們為學生度身訂造多元化的職場培訓，除了體驗職場文化，了解行業的發展趨勢，並增強他們的職場技巧，學習良好的工作紀律。今年我們亦新增講解煤氣公司的創新研發，啟發他們的創意思維。」

煤氣公司總經理 — 集團培訓及發展暨中華煤氣培訓學院院長方啓承期望藉此計劃助高中生體提早驗職場生活，增強職場競爭力。

自2018年起，煤氣公司已舉辦「職涯縮影」計劃，至今超過460 位學生參與。新一屆將於今年九月展開，規模將擴展至12間中學共120個學生名額，協助更多年輕人為未來職涯發展作好準備。

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（資料及相片由客戶提供）