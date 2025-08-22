恒生新生代CEO啟蒙課程　無人機推動低空經濟　初創CEO成功秘訣

科技與日常生活息息相關，新一代善於將科技融入各個領域，是應對各種挑戰的關鍵。今年恒生銀行舉辦的「恒生新生代CEO啟蒙課程」，圍繞「航天科技」、「自動化技術」、「未來金融生態」及「企業家精神」四大範疇，為學員舉辦多元活動和工作坊，提升他們對未來科技發展的洞察力。



在剛過去的7月，學員們分別參加了一系列參觀考察、工作坊及講座，包括前往順豐速運位於深圳的豐翼無人機中心，親身體驗無人機在內地各個領域的應用。另外，學員們也參加了「未來CEO工作坊」，解鎖多項CEO技能，包括演說技巧和商業禮儀。這些活動幫助學員增強知識及能力，掌握未來的機遇。



本年度的「恒生新生代CEO啟蒙課程」已進入最後階段，學員們將利用過去數個月的學習成果來撰寫一份商業方案計劃書，首50名表現超卓的學員及其家長，將獲邀出席於8月27日在恒生銀行總行博愛堂舉行的晚宴，與恒生銀行行政總裁及一眾商界領袖交流，分享學習成果。



「自動化技術」

參觀順豐速運 認識物流業與科技應用

課程帶領學員分別參觀順豐位於香港總部及深圳的豐翼無人機中心。在香港總部，學員深入了解香港物流業的最新發展趨勢，還有機會參觀一般人難以進入的物流基地，親眼見證網購商品如何從商家的倉庫送達顧客手中。對於能一窺背後的配送流程，學員們都覺得十分有趣，並且了解到物流業如何運用AI來自動化運送過程，使選貨、出貨及運輸流程更快、更準、更有效率。

學員參觀順豐速運位於香港的總部，對物流業結合科技的應用感到興趣。

學員亦參觀順豐深圳的豐翼無人機中心，了解順豐無人機在內地的發展及各方面的實際應用。目前無人機在內地已被廣泛應用於日常生活及商業領域，更拓展至醫院間運送血液，不僅能避開交通擠塞，還有助於緊急救援。

順豐更即場展示了如何在網上訂購外賣飲品，並利用無人機將飲品送到中心，整個過程不過十數分鐘，學員們親身體驗了無人機如何帶動低空經濟，學習將創新意念融入生活，驅動未來發展。

順豐於深圳設有豐翼無人機中心，學員不僅學習無人機相關知識，還能思考無人機如何融入日常生活，促進低空經濟。

學員參觀順豐深圳總部，見證無人機如何在短時間內運送外賣飲品。

自動化技術工作坊 即場編排室內無人機表演

除了參觀與考察，學員也有動手的機會。課程於恒生總行大廈博愛堂安排了一場自動化技術工作坊，一方面介紹現時本港無人機的發展及如何推動低空經濟，另一方面教授學員基礎無人機理論。在互動環節，學員分組討論如何設計無人機表演圖案，即場體驗室內無人機表演。

同場，學員也體驗操控機械狗，寓遊戲於學習，了解機械狗在不同領域的應用可能。

學員初次體驗操控機械狗，更嘗試與機械狗互動，測試其靈活度。

考察埃安（AION）總部 認識自動化駕駛潛力

近年，自動化技術在汽車製造業的應用相當廣泛，當中包括汽車組裝生產線；課程亦安排學員到廣州智能電動車品牌埃安（ AION ）總部參觀，深入了解自動駕駛技術，以及新能源車的未來趨勢。

學員於參觀過程中認識到最前線的智能生產線運作，以及多款最新的概念車，品牌負責人更詳細解釋如何運用AI、大數據與自動化系統，打造出行方案。

學員於參觀期間了解到廠方如何使用機械吊臂自動組裝電動車車架，感受自動化技術的優勢。

參觀期間，學員親眼看到機械吊臂組裝車架的工序，以及整條生產線的高速運作，大開眼界之餘，亦引起學員的好奇心，不斷發問。他們亦親身試坐現有的電動車及未來概念車，了解到自動化技術於生產上的應用，對AI與機械結合的發展有更深刻的體會。

學員即場試坐未來概念車，了解AI對未來駕駛領域發展的影響。

「企業家精神」

一系列工作坊解鎖CEO技能 包括學習商業禮儀

為培育學員的企業家精神，解鎖CEO技能，課程舉辦了共3場工作坊，內容涵蓋演說技巧及商業禮儀，讓學員掌握生動的演說技巧，並塑造專業形象，幫助未來事業發展。

課程舉行一系列有關「企業家精神」的工作坊，獲得學員們的踴躍參與及提問。

第三場工作坊由參與城市大學 「HK Tech 300」創新創業計劃的5個不同領域的初創公司行政總裁一起主持，分享他們的創業歷程及所面臨挑戰，為學員提供創業營商的寶貴意見，亦有助深化學員的商業計劃書。

參觀如心園 應對ESG最新趨勢

身為新生代CEO，其中一項必須培養的能力，是掌握「環境、社會和管治」（ESG）趨勢，以創造可持續發展的綠色未來。為此，學員到華懋集團的「如心園」參觀，了解華懋如何將ESG理念融入房地產發展業務中，以及如何透過創新思維，將環保意識付諸實行，構建更綠色、更可持續的未來。

參觀「如心園」學習挖掘化石，拓闊學員的知識層面。

為進一步了解ESG的理念，學員亦到訪科技園位於九龍塘創新中心的綠色科技樞紐「 Green Tech Hub」，當中來自3個不同範疇的初創公司，包括再生能源、食物科技及環保物料，向學員講解如何將ESG理念實踐，並分享成為成功企業家的要訣。此外，學員還參觀了多間綠色科技公司展示的最新產品，了解綠色科技在日常生活中的應用。

「 Green Tech Hub」讓學員深入了解綠色科技在生活的應用。

「未來金融生態」

學習理財及營商知識 並參觀香港交所體

要成為新生代CEO，理財及營商知識必不可少。為培養學生對未來金融生態的認識，課程安排了學員參加基本理財及投資課堂，由恒生指數有限公司行政總裁巫婉雯詳細解釋恒生指數的原理及應用，讓學員深入了解恒生指數；而恒生投資管理有限公司行政總裁李佩珊亦分享了如何建立投資理念。

隨後，兩位CEO聚首一堂，為學員詳細講解理財101等多元化理財資訊及理財的重要性，為學員提供更穩健的商業提案相關知識基礎。

講座後學員到香港交易所參加導賞團，深入了解香港金融市場的歷史。

學員到香港交易所參觀，穿上標誌性的紅背心敲響鐘聲，彷彿瞬間回到過去的時代。

50名表現卓越學員將獲邀參加晚宴 與恒生銀行行政總裁交流

學員現已完成「恒生新生代CEO啟蒙課程」主辦的一系列活動，在四大範疇均建立了紮實的知識及技能，並運用所學的知識撰寫及提交一份可持續的商業方案計劃書，參加商業提案比賽，以贏取5個獎項及「恒生職場見學」的機會。

比賽中表現超卓的首50名學員及其家長，將獲邀出席在8月27日於恒生銀行總行博愛堂舉行的晚宴，屆時會頒發證書獎狀，出席者更可與恒生銀行行政總裁及一眾商界領袖交流，機會千載難逢。