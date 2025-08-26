人工智能教育X電子遊戲！學生展開「AI冒險之旅」助培養創科人才

人工智能（AI）早已從科幻電影走進現實世界，圖片生成、影片製作、病理分析、交通系統、語言繙譯、大數據分析……從網購到物流，從家居鏡頭到人臉識別，甚至天文台亦以AI預測天氣，不知不覺間「智能拍檔」已無處不在！



近年警方利用AI技術分析案件證據，包括收集「天眼」影像進行人工智能比對，無論追緝犯人抑或尋找失蹤者所需時間都大大縮短，提供破案率去保障市民安全。香港海關則引入先進的AI圖像分析系統，能在數秒內處理6,000張影像，加速比對證據，成功搗破多宗洗黑錢及金融犯罪案件，當中包括2024年應用此技術快速鎖定可疑貨運，揪出犯罪線索，大幅提升執法效率。與此同時，香港政府耗資460萬元升級1823公眾查詢熱線，推出AI聊天機械人「Tammy」，於2024年第三季全面覆蓋23個政府部門的服務範疇，無論是查詢公屋申請還是駕駛執照詳情，聊天機械人都能與市民「即問即答」，而且AI語音轉文字技術將留言轉為文本，減少人工輸入時間，讓員工專注處理複雜個案，有效提升政府服務KPI。



AI從無到有，一切始於人類腦袋，啟發學生對AI興趣，將有助未來深耕發展！而教育界在政府投放大量資源下，亦積極推動人工智能教育，幫助學生應對未來挑戰。要提高學習效能，就要從學生的興趣出發，早前有領先業界的遊戲工作室與本地大學合作，以多年來一直深受學生喜愛的電子遊戲為主題，提供為期5天的系列課程，向本地學生介紹遊戲業界不同範疇的前沿人工智能應用，並提供即場實踐體驗的機會，例如以人工智能生成超高像真度、足以在真實遊戲中應用的圖像，展開「AI冒險之旅」，做到寓學於樂，以提升學生的學習人工智能的興趣及效能，亦有助培養本地科技人才。



人工智能納入課程成大勢 提升學習效能由興趣入手

近年政府積極推動教育界人工智能教育發展，例如在高小課程加入編程教育，向公帑資助學校提供小四到小六程度的「高小增潤編程教育課程單元」，加強學生的運算思維概念及技能；初中課程便入「初中人工智能課程單元」，教授學生人工智能基礎、人工智能倫理等知識，並與學生討論人工智能對社會影響及未來工作等；高中的科技教育學習領域亦已經含有人工智能元素，會向學生展示科技創新的基本概念及應用，例如以人工智能識別圖像、進行3D打印及融入虛擬實境等。

除了政府的投放大量資源及支援，教育界亦緊貼趨勢，例如多間中小學均有推出特色校本課程，以不同主題鼓勵學生學習人工智能。歸納多個成功例子，都離不開以學生興趣為起點，配合講解與體驗，達致教學目標，亦即寓學於樂。

著名遊戲工作室與港大攜手推課程 寓學於樂回應人工智能教育需求

寓學於樂的例子可謂多不勝數，近期的案例之一就包括由推出大熱手機遊戲《PUBG Mobile》的遊戲工作室「光子工作室群」及「Tencent Wetech Academy」聯手香港大學推出「AI 冒險之旅：當人工智慧遇見遊戲」課程，以啟發青少年對人工智能及科技創作的熱情，培養本地科技人才。課程對象為本港中四至中六學生，於8月18至22日期間舉辦，現已圓滿結束。

電子遊戲由面世至今不斷演變，影像由平變立體甚至可以有虛擬體驗，歷代學生都對打機愛不釋手，如能將人工智能教育與電子遊戲結合，相信必定有助提升學生學習效能。有關課程既回應了現時教育界對人工智能教育的需求，又從學生對電子遊戲的興趣切入，透過講解現今遊戲產業所使用的不同人工智能技術，教授相關知識及技能，拓展學生在課堂以外的專業知識。課程共設五大單元，分別回應人工智能在圖像生成、3D建模、動畫創作、智能體設計及數據挖掘等應用領域。

以圖像生成單元為例，學生將認識生成式人工智能的核心技術，即對抗網絡（GANs）及Transformer模型，親身嘗試生成足以應用在遊戲設計的超高像真度圖像；動畫創作方面，就會與學生探討生成式人工智能在動畫製作方面的應用，例如以人工智能驅動遊戲角色的動作生成；至於智能體設計就讓學生明白如何以人工智能設計虛擬角色的智能行為，能夠因應玩家即時調整策略，從而提升遊戲體驗。

課程結合人工智能與遊戲設計 真實遊戲產業經驗進入課堂

課程策劃方之一的光子工作室群在於遊戲產業深耕多年，具有深厚的研發實力，將真實的遊戲技術與產業經驗帶入課堂，學生可以實際觀察到人工智能與遊戲行業如何互相影響。另一策劃方香港大學的教師團隊則向學生講解人工智能的最新突破，剖析人工智能如何重塑未來遊戲開發格局，拓展學生對前瞻科技的視野。雙方共同策劃下，使課程實戰與理論並重，成為學生難得的學習體驗。

光子工作室群技術發展部負責人陸遙表示，很高興可以攜手推出「AI冒險之旅：當人工智慧遇見遊戲」課程，通過AIGC平台化體驗向中學生普及科技認知、培養興趣及創新意識。騰訊集團公共事務副總裁李子樹博士就指，期待青年通過遊戲開拓科技學習視野，又形容當青年以「遊戲化思維」洞察人工智能的基本運行邏輯時，收穫的將不僅是技術能力，更是用科技解決現實問題的創造力。

香港大學收生及國際生交流事務總監嚴志堅就感謝光子工作室群及Tencent Wetech Academy以新型交互方式開展教育項目、助力香港青少年科技創新教育。他認為是次課程只是起點，香港大學將響應香港特區政府「AI教育攻堅計劃」，繼續發展新興教育。