港大、騰訊光子工作室群、Tencent WeTech Academy跨界培育AI人才

AI人工智能急速發展，本港各界亦積極推動青少年AI教育，助他們掌握最新科技應對未來挑戰。香港大學「菁英聚‧港大」計劃（HKU Academy for the Talented）早前聯同全球遊戲產業領軍者騰訊光子工作室群，以及Tencent WeTech Academy 攜手推出「AI 冒險之旅：當人工智慧遇見遊戲」這項融合AI與遊戲設計的創新課程，透過遊戲互動體驗，啟發學生對AI科技的興趣，培養本地未來科技人才。



課程已於2025年8月18日至22日舉行，對象為香港中四至中六學生。課程特色在於從學生的興趣出發，涵蓋AI在圖像生成、3D建模、動畫創作、智能體設計及數據挖掘等應用領域，透過互動實踐讓學生掌握行業技能，拓展課堂以外的專業知識，為迎接未來作好準備。

在是次課程中，騰訊光子工作室群將真實的遊戲技術與產業經驗直接帶入課堂，讓學生從實際體驗中觀察AI技術與遊戲行業的交互影響，推動本地AI教育及AI認知普及。同時香港大學文學院的教授團隊負責講解AI領域的最新技術突破，剖析AI如何重塑未來遊戲開發格局，開拓學生對前瞻科技的視野。

「AI 冒險之旅：當人工智慧遇見遊戲」課程現已完滿結束，學生們均獲得寶貴的知識及體驗。

騰訊光子工作室群技術發展部總經理陸遙表示：「作爲行業一線團隊，我們很榮幸能攜手推出『AI冒險之旅：當人工智慧遇見遊戲』系列課程，通過AIGC平台化體驗向中學生普及科技認知、培養興趣及創新意識。光子工作室群亦將持續推進技術發展、強化專業領域突破、為行業持續貢獻新技術、新作品，引領行業共同進步。」

騰訊集團公共事務副總裁李子樹博士，太平紳士表示：「期待青年通過遊戲這一創新載體，開拓科技學習新視野。當青年以『遊戲化思維』洞察人工智能的底層邏輯時，收獲的不僅是技術能力，更是用科技解決現實問題的創造力。Tencent WeTech Academy 始終秉持『青年科技向善』的信念，我們堅信新一代技術人才能將所學AI能力，轉化為推動社會可持續發展的創新方案，讓技術的溫度照亮現實之路。」

「菁英聚‧港大」顧問委員會主席兼港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅教授表示：「感謝騰訊光子工作室群及Tencent WeTech Academy 通過新型交互方式開展教育項目、推動香港青少年科技創新教育。是次課程只是一個開始，香港大學響應香港特區政府支持AI教育的倡議，將繼續發展新興教育，為香港創科領域積極培育人才。」