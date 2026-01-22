恒生新生代CEO啟蒙課程得獎學生　「恒生職場見學」了解銀行業務

恒生銀行連續第三年舉辦「恒生新生代CEO啟蒙課程」，年僅15歲、現時就讀中四的周定縉，憑藉其「Optiflow」智能眼鏡創意提案，獲頒「恒生年度新生代CEO大獎」。



啟發自父母的老花眼問題，周同學建議以自動調節智能眼鏡，動態變更度數，補償老花眼及常見眼部病變所造成的視力問題，亦可透過手機應用程式即時更改場景設定，提升使用便利性。



周定縉及其他四名得獎學生獲得「恒生職場見學」機會，與前線團隊交流，深入了解銀行如何了解顧客需要，提供全面及多元化的服務；學員亦走進後勤辦公室，透過與不同部門主管交流和參與工作坊，探索以 ESG 為重點的可持續職場設計。



「新生代CEO啟蒙課程」專為恒生「優越理財」客戶子女而設，2025年參與人數達800人，較去年增加3成，深受香港及大灣區青少年和家長的歡迎。



得獎學員參與「恒生職場見學」 全方位體驗銀行工作

周定縉及其他四名得獎學生，包括「傑出傳意力CEO大獎」得主陳晉驊、「創變CEO大獎」得主何毅天、「創意CEO大獎」得主潘俊斐及「可持續發展CEO大獎」得主黃曦樂，獲得「恒生職場見學」機會，一連兩日到恒生銀行觀察員工的日常工作情況。

五位學員先與前線團隊交流，親身了解恒生銀行總行及全新的財富管理中心的財富管理及零售服務模式，體會銀行如何為不同客群提供個人化服務，實踐以客為本。學員更於財富管理中心體驗全新「New Gen 專區」，了解如何從互動遊戲的體驗中幫助小朋友培養理財觀念，認識家庭財富管理。

學員亦親身走進後勤辦公室，透過與部門主管交流和參與工作坊，探索以 ESG 為重點的可持續職場設計，又了解投資、保險、風險管理及投資顧問服務等多個部門的實際運作，認識銀行在產品策劃、業務發展與客戶關係管理的理念及策略，並掌握客戶參與、品牌建構及溝通對業務成長的影響, 甚至銀行防詐騙及客戶保障機制，體現金融機構服務社區及維護客戶利益的承諾。

學員從中亦探討銀行業的發展前景與未來職涯方向，特別了解到管理培訓生計劃，啟發學員規劃職場發展路徑，為日後投身金融領域做好準備。

學員人數增長3成 合作夥伴來自11家不同範疇機構

「恒生新生代 CEO 啟蒙課程」吸引近800名青少年參加，今屆課程聚焦探索未來四大方向，包括「航天科技」、「自動化技術」、「未來金融生態」及「企業家精神」。

周定縉及其他四名得獎學生參與了去年5月至7日舉行的「恒生新生代CEO啟蒙課程」，課程共吸引近800名14 至 18 歲的青少年參加。課程以「解碼未來 領航十年」為主題，帶領學員深入探索「航天科技」、「自動化技術」、「未來金融生態」及「企業家精神」四大主題，透過親身體驗商業運作、參觀知名企業並與商界領袖互動，讓年輕人了解金融生態、快速崛起的太空產業，以及人工智能與前沿科技的最新發展和機遇。

為提供多元化的學習體驗，恒生銀行與多個知名機構合作，包括香港城市大學、香港港交所、華懋集團、順豐速運、香港科學園、數碼港、埃安等，涵蓋科技、金融、地產及物流等多個範疇。課程內容豐富，除了探訪初創企業外，還設有各類型講座及工作坊。課程的一個亮點為學員前往海南省直擊火箭發射，親身感受國家航天科技的發展。

商業創意提案比賽 啟迪思維應用所學

經過一連串的學習和交流活動後，學員在課程尾聲運用所學知識，參與商業創意提案比賽，並在一眾由恒生銀行管理層及學界領袖等組成的評審團面前，親自闡述商業意念。

課程早前在恒生總行博愛堂舉行畢業典禮，並邀請晉身最後50強的學員及其家長參與。畢業典禮共頒發5個大獎，其中15歲中四學生周定縉憑藉「Optiflow」智慧眼鏡提案，榮獲「恒生年度新生代CEO大獎」。

以父母老花為靈感 智慧眼鏡提案奪年度新生代CEO大奬

周同學受父母頻繁更換老花鏡片的啟發，設計「Optiflow」自動調節智慧眼鏡，能動態調節度數，緩解老花眼及其他視力問題，並支援透過手機App實時切換場景模式。周同學表示希望善用科技為父母提供便利生活的方案。

「恒生年度新生代CEO大奬」由15歲的周定縉憑「Optiflow」智慧眼鏡創意提案奪得。

AI技術模擬學員未來夢想 答謝家人支持追夢

培養青少年成為未來CEO的過程中，家人背後的支持和鼓勵十分重要。在畢業典禮中除了商界領袖分享, 更特設「Dear Future Me」環節，恒生銀行以AI技術模擬了50位學員對未來夢想的想像製作成影片，使學員與家人展開溫馨互動，並感謝家人的無限支持，成為他們的最強後盾，讓他們能勇敢追夢、探索未來。

在「Dear Future Me」環節恒生銀行以AI技術模擬了50位學員對未來夢想的想像製作成影片，報答家人支持，讓他們勇敢追夢、探索未來。（恒生銀行提供）

「恒生新生代 CEO 啟蒙課程」已連續三年舉行，課程成果豐碩，累計吸引近2,000 名香港及內地青少年參加，更匯聚逾 40 位跨界商界領袖義務擔任導師、講者或評審，為課程注入權威視角與實踐經驗，共同培養新生代的CEO。