港青基信幼稚園(啟晴)傳承文化樂趣　中國童玩教育計劃成果分享

港青基信幼稚園(啟晴)作為一所紮根社區的幼稚園，黃校長深信教育不僅是知識的傳遞，更是文化根脈的延續與生命經驗的共創。兩年前，本校成功申請優質教育基金津貼，啟動「我的行動承諾加強版——中國童玩」計劃，透過多元互動的傳統遊戲與文化體驗，搭建跨越世代的學習橋梁。如今計畫圓滿落幕，我們欣喜見證這趟文化探索之旅，如何為幼兒、家庭與社區種下珍貴的成長種子。



以童玩為媒，點燃文化認同火花

計劃以「玩中學」為核心，精心設計三大實踐方向。在文化探索層面，我們帶領幼兒走進時光長廊：從親手捏塑陶土感受千年匠藝，到揮灑創意繪製風箏；從蹴鞠競技體悟古人團隊精神，到改編「公仔紙」融入數學邏輯訓練；我們特別成立的「升旗隊」更將儀式教育融入日常，當幼兒挺直背脊注視國旗升起時，文化認同的種子悄然萌芽。

成立升旗隊。

皮影戲體驗。

陶土工作坊。

陀螺工作坊。

「親子共學」是計劃的亮點所在。家長義工巧手縫製的抓子包、親子協力製作的彩毽，不僅重現昔日兒時的童趣，更創造新世代家庭的集體回憶。家長在風箏工作坊後感動分享：「原以為傳統遊戲過時了，沒想到和孩子放飛自製風箏時，竟找回了小時候在公園奔跑的快樂。」這種跨越時空的共鳴，正是文化傳承最動人的模樣。

親子風箏。

親子毽子。

蹴鞠體驗。

從遊戲到教育，開創全人發展契機

我們驚喜發現，傳統童玩蘊含豐富的教育養分。幼兒在踢毽子時鍛鍊肢體協調，製作過程學習精細動作；陶土創作啟發美感知覺，團隊遊戲則培養社交技巧。教師團隊更透過體能遊戲工作坊，將「扯鈴」「投壺」等經典遊戲轉化為情境教學素材，讓文化底蘊自然融入五大發展領域。

中國民間童玩日-扯鈴。

中國民間童玩日-竹籤。

中國民間童玩日-拍自製公仔紙。

本計劃特別設計的「童玩資源包」成為延伸學習的關鍵。內含陀螺、公仔紙等十種經典玩具的資源包，配合QR Code教學影片，讓文化體驗突破校園藩籬。有位雙職家長反饋：「週末的時候，孩子主動教外婆玩自己所設計的公仔紙，祖孫三代圍坐玩遊戲的畫面，是科技時代最珍貴的禮物。」

家長義工隊製作-童玩抓子袋及學生自製拍公仔紙。

全校共融 播撒文化傳承星火

年度「中國民間童樂日」成為學校文化盛宴。當日校園化身傳統遊樂園，老師示範不同的童玩，讓學生體驗各種傳統遊戲。這種跨年齡層的互動，讓文化傳承從單向教授轉化為雙向滋養。

教師培訓-體適能遊戲工作坊。

兩年耕耘收穫豐碩成果：家長認同計劃能增進親子互動品質，教師觀察到幼兒專注力與問題解決能力顯著提升。這些轉變印證了我們的信念——當文化傳承以遊戲姿態融入生活，便能孕育出最自然深刻的生命教育。站在新的起點，我們將持續深化傳統文化教育內涵，讓童玩不只是懷舊情懷，更成為滋養未來的文化養分，成為每位學生、家長的共同美好回憶。

(資料及相片由客戶提供)