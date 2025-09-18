香島中學八十週年校慶籌備委員會成立　香島轄下學校一同表演

香島教育機構「慶祝香島中學八十週年校慶籌備委員會」成立大會於周六（13日）於香島中學舉行，當日有逾二百名校友、嘉賓，以及籌委會榮譽顧問、顧問及委員出席。香島教育機構轄下學校，包括香島中學、天水圍香島中學及將軍澳香島中學的學生更為大會表演。



出席揭幕儀式的校友嘉賓包括香島中學校友會主席袁武、校董吳清輝、立法會議員陳沛良、校董黃定光、校董沈雪明、校友司徒宏、校董殷浩然、香島教育機構主席葉燕平、教育發展總監楊耀忠、財務顧問王志華、財務總監吳容輝、行政總監黃頌良、陳錦嫦校長、鍾堯基校長和張勇勝校長等，眾人一起見證香島中學邁向80周年校慶的籌備工作的新篇章。

香島教育機構葉燕平主席致歡迎辭。

香島教育機構暨籌委會主席葉燕平及香島中學校友會主席袁武分別致辭，感謝歷屆香島人及社會各界的無私奉獻，以及國家一直以來的大力支持。他們亦勉勵全體香島人把握時代機遇，持續推動愛國主義教育，傳承香島優良傳統，與時俱進，守正創新，將香島精神薪火相傳，培養更多優秀學子，為香港及國家作出更大的貢獻。他們強調，只要香島人團結一致，定能迎接新時代的挑戰，再創高峰。

大會同時安排了委任狀頒發儀式，葉燕平主席、楊耀忠教育發展總監、黃頌良行政總監及吳容輝財務總監分別向榮譽顧問及顧問頒發聘書，感謝他們群策群力、無私付出，為八十週年校慶積極籌備。

天水圍香島中學舞蹈啦啦隊表演。

參與演出的團體包括香島中學合唱團、天水圍香島中學的舞蹈啦啦隊，以及將軍澳香島中學的古箏獨奏，展現新一代香島人的修養、活力和藝韻。在大會結束之際，全體香島人齊唱《香島之歌》，象徵着香島精神的傳承與創新及薪火相傳。